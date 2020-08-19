Компанія Google присвятила новий дудл Юліусу Лотару Маєру. 19 серпня минає 190 років від дня народження відомого німецького хіміка. Коротку біографію геніального науковця та його основні досягнення – читайте у матеріалі 24 каналу.

Коротка біографія хіміка Юліуса Лотара Маєра Головним досягненням Юліуса Лотара Маєра стала пропозиція впорядкувати періодичну систему елементів. Про це інформує 24 канал. Цікаво Гра про Клару Рокмор – інтерактивний дудл від Google

Що відомо про вченого

Народився майбутній визначний науковець у Фарелі у 1830 році у сім'ї лікаря.

Парадоксально, але через слабке здоров'я Юліус закінчив середню школу лише у 21 рік.

Освіту Майєр здобув у Вюрцбурзькому університеті. Заклад вчений закінчив у віці 24 років та зі званням доктора медицини.

На цьому освіта Маєра не завершилась: він вивчав природничі науки в Університетах Гайдельберга, Кенінґсберга та Бреслау.

Здобув ступінь доктора філософії.

З 29 років розпочав викладацьку діяльність в Університеті Бреслау, Лісовій академії в Нойштадт-Еберсвальде, Університеті Карлсруе, в Тюбінгенському університеті.

Визначальним для Маєра став 1860 рік – він взяв участь у Міжнародному конгресі хіміків у Карлсруе . Саме там відомі науковці того часу обговорювали визначення основних хімічних понять.

. Саме там відомі науковці того часу обговорювали визначення основних хімічних понять. Саме з цього часу Маєр присвятив себе фізичній хімії.

Помер Юліус Лотар Мейєр 11 квітня 1895 року в Тюбінгені (Німеччина).



Юліус Лотар Маєр / Ілюстрація "Апостроф"

Маєр та його ідея впорядкування елементів

Першопочатковою ідеєю науковця було упорядкувати елементи за ступенем окислення. Проте у 1864 році він думку змінив – упорядкував їх за валентністю. У таблиці Маєра було 42 елементи. Таку версію запропонував і російський хімік Дмитро Менделєєв. Між науковцями виникла закономірна суперечка – хто ж був першим?

У 1882 році Лондонське королівське товариство вирішило цей конфлікт – присудило дві нагороди і Менделєєву, і Маєру.