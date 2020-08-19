Хто такий Юліус Лотар Маєр та чому Google випустив новий дудл на честь відомого хіміка
Компанія Google присвятила новий дудл Юліусу Лотару Маєру. 19 серпня минає 190 років від дня народження відомого німецького хіміка. Коротку біографію геніального науковця та його основні досягнення – читайте у матеріалі 24 каналу.
Коротка біографія хіміка Юліуса Лотара Маєра
Головним досягненням Юліуса Лотара Маєра стала пропозиція впорядкувати періодичну систему елементів. Про це інформує 24 канал.
Що відомо про вченого
- Народився майбутній визначний науковець у Фарелі у 1830 році у сім'ї лікаря.
- Парадоксально, але через слабке здоров'я Юліус закінчив середню школу лише у 21 рік.
- Освіту Майєр здобув у Вюрцбурзькому університеті. Заклад вчений закінчив у віці 24 років та зі званням доктора медицини.
- На цьому освіта Маєра не завершилась: він вивчав природничі науки в Університетах Гайдельберга, Кенінґсберга та Бреслау.
- Здобув ступінь доктора філософії.
- З 29 років розпочав викладацьку діяльність в Університеті Бреслау, Лісовій академії в Нойштадт-Еберсвальде, Університеті Карлсруе, в Тюбінгенському університеті.
- Визначальним для Маєра став 1860 рік – він взяв участь у Міжнародному конгресі хіміків у Карлсруе. Саме там відомі науковці того часу обговорювали визначення основних хімічних понять.
- Саме з цього часу Маєр присвятив себе фізичній хімії.
- Помер Юліус Лотар Мейєр 11 квітня 1895 року в Тюбінгені (Німеччина).
Юліус Лотар Маєр / Ілюстрація "Апостроф"
Маєр та його ідея впорядкування елементів
Першопочатковою ідеєю науковця було упорядкувати елементи за ступенем окислення. Проте у 1864 році він думку змінив – упорядкував їх за валентністю. У таблиці Маєра було 42 елементи. Таку версію запропонував і російський хімік Дмитро Менделєєв. Між науковцями виникла закономірна суперечка – хто ж був першим?
У 1882 році Лондонське королівське товариство вирішило цей конфлікт – присудило дві нагороди і Менделєєву, і Маєру.