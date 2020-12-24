Видавництво CD Projekt відзвітувало перед інвесторами про продажі Cyberpunk 2077. За перші 10 днів було реалізовано понад 13 мільйонів копій, враховуючи усі факти повернень.

Підрахунки включають фізичні та цифрові продажі гри. Також сума враховує кількість повернень, йдеться у звіті CD Projekt.

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Що відомо

Раніше повідомлялось про 8 мільйонів передзамовлень. Після старту гри, було продано 5 мільйонів копій. Інформацію вирішили розкрити через її зв'язок з потенційними інвестиційними рішеннями акціонерів.

З 4 по 20 грудня вартість акцій CD Projekt впала на 43 відсотки. Причиною називають проблемний запуск Cyberpunk 2077. Зокрема, власники консолей минулого покоління масово скаржилися на низьку продуктивність і проблеми зі стабільністю. За даними Bloomberg, це обійшлося студії в 1 мільярд доларів.

Пізніше ЗМІ опублікували інформацію, що проти CD Projekt готують два колективних позови. Один з них у Польщі, другий – у США. Юристи хочуть з'ясувати, чи вводила компанія в оману своїх інвесторів та акціонерів.