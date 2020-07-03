Компанія Amazon вирішила екранізувати популярну відеогру Fallout. Створенням серіалу займається команда, що створила продукт "Світу Дикого Заходу" Ліза Джой і Джоні Нолан.

Наразі серіал перебуває на стадії розробки, інформує The Hollywood Reporter.

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Що відомо

Amazon Studios опублікували у Twitter короткий тизер серіалу. До речі, до знімальної команди долучиться геймдиректор третьої і четвертої частин Fallout Тодд Говард, а також директор видавця ігор Bethesda Джеймс Олтман.

"Fallout — це всесвітньо відома франшиза, з легіонами шанувальників по всьому світу і багатою, переконливою сюжетною лінією. Джон і Ліза — ідеальні оповідачі, щоб втілити цю серію в життя", – заявив головний операційний директор і співголова телебачення в Amazon Studios Альберт Ченг.