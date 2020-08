Популярна гра The Last of Us буде адаптована під серіал від HBO. Цікаво, що автори серіалу намагатимуться максимально зберегти дух гри. Для цього в серіал планують додати кадри з гри.

Про це розповів сценарист проєкту Крейг Мазін в інтерв'ю для BBC Must Watch.

Що розповів

За його словами, їхня команда хоче заново "закохати" фанатів The Last of Us у цей всесвіт.

"Наша мета не в тому, щоб підтримувати вашу любов до The Last of Us, а змусити полюбити її знову, але вже в іншому вигляді. Це пасивний спосіб сприйняття, але ви відчуєте більше", – запевнив Мазін.

The Last of Us: трейлер гри

Він також додав, що у серіал потрапить кілька сцен, які не включили в оригінальну версію The Last of Us. Як пояснює сценарист, для гри вони здавалися зайвими, але тепер підходять для формату серіалу.

Мазін не уточнив, що це за епізоди, а тільки навів приклад того, як він разом з Нілом Дракманом будуть органічно розширювати історію.