Платформа SimpleTexting, що займається управлінням SMS-розсилками, запустила оригінальний онлайн-калькулятор. Він може підрахувати, скільки часу знадобиться найбагатшим людям світу, щоб заробити вашу річну зарплату.

Калькулятор SimpleTexting пропонує вибрати багатія, з яким користувач хоче помірятись зарплатами, а також вказує свій річний дохід.

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Приклади

Для прикладу, середня зарплата працівника IT-сфери в Україні – 2 тисячі доларів на місяць. Тобто за рік він заробляє 24 тисячі доларів. Як показує калькулятор, таку ж суму CEO Amazon Джефф Безос може заробити всього за 9,6 секунди.

Марку Цукербергу чи Ілону Маску доведеться працювати трохи довше – приблизно 6 хвилин.

Також калькулятор може підрахувати, як швидко один з цих СЕО погасив би ваш студентський борг (це більше актуально для США, бо там вища освіта дуже дорога).

Загалом у переліку 15 керівників найбільших американських IT-компаній, серед яких Apple, Google, Microsoft, PayPal та інші.