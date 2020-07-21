Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію українців про заборона 5G. Він зазначив що при впровадженні технології 5G необхідно нормування гранично допустимих рівнів електромагнітного випромінювання і тоді вона не несе шкоди здоров'ю людини.

Як повідомляє 24 канал, відповідну петицію з проханням заборонити використання технології 5G в Україні через "вкрай негативний її впливу на здоров'я" зареєстрували 7 квітня.

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Глава держави зазначив, що на базі проведених Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) досліджень і рекомендацій Радою Європи були підготовлені рекомендації 1999/519/EC. Вони окреслюють гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання в діапазоні частот до 300 ГГц. Саме в рамках цього діапазону застосовуються всі відомі радіотехнології, включаючи 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, супутникова і радіорелейний зв'язок.

"На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об'єктів, що працюють в діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких і дуже високих частот, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій про допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров'ю", – пояснив Зеленський.

Чи справді 5G може бути шкідливим

ICNIRP наголошує, що при дотриманні встановленого допустимого рівня електромагнітного випромінювання відсутня шкода здоров'ю людини від впливу електромагнітних хвиль від 100 кГц до 300 ГГц незалежно від радіотехнології, яка використовується. А саме відсутня шкода для: електричної активності мозку, нейроендокринної системи, серцево-судинної системи, нервової системи, терморегуляції, імунної системи, крові та відсутній вплив на можливий розвиток онкологічних захворювань.

Крім того Зеленський також зауважив, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров'я бездротових радіотехнологій, в тому числі від 2G, 3G, 4G і 5G. Висновки грунтуються на дослідженнях, проведених у всьому радіочастотному спектрі. Таким чином, головним з точки зору охорони здоров'я при впровадженні технології 5G є нормування гранично допустимих рівнів електромагнітного випромінювання.

Він також нагадав, що ВООЗ ще в 1996 році створила Міжнародний проект електромагнітного випромінювання (Проект ЕМІ), зокрема, для оцінки наукових доказів можливих наслідків електромагнітного випромінювання на здоров'я в частотному діапазоні від 0 до 300 ГГц. Згідно з інформацією, освітленій в рамках проекту ЕМІ, наголошується на необхідності просування існуючих міжнародних стандартів щодо врегулювання рівнів електромагнітного випромінювання.