Соціальна мережа Facebook опублікувала фінансові підсумки другого кварталу 2020 року. Попри тривалу кампанію з бойкоту Facebook великими рекламодавцями, компанія змогла домогтися зростання фінансових показників.

Попри зростання фінансових показників, StopHateforProfit як і раніше слід вважати великою проблемою для компанії, пише Axios.

Цікаво Бойкот Facebook: українська компанія долучилась до протесту

Прибутки Facebook

За даними Facebook, квартальна виручка виросла на 11% в річному вирахуванні до 18,69 мільярда доларів, а кількість користувачів, що користуються соцмережею щодня, збільшилася на 12% до 1,79 мільярда осіб. При цьому 100 найбільших рекламодавців забезпечили Facebook приблизно 16% від загального доходу.

За словами фінансового директора компанії Девіда Венера, цей показник суттєво зменшився у порівнянні з минулим роком, проте доходи від реклами в цілому все одно зросли, що дозволить соцмережі менше покладатися на великі бренди, які замовляють рекламу. Крім того, в компанії очікують, що зростання доходів від реклами триватиме до кінця третього кварталу.

Керівництво техногіганта як і раніше не визнає звинувачень, висунутих організаторами бойкоту. Генеральний директор Марк Цукерберг і операційний директор Шеріл Сандберг заявили, що Facebook не має вигоди з ненависницьких висловлювань, які поширюються на платформі.

Бойкот Facebook

У червні й липні 2020 року великі рекламодавці з усього світу – Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, HP і багато інших – оголосили про відмову від реклами на майданчиках Facebook. Кампанія отримала назву StopHateforProfit – соцмережу звинувачують у нездатності видаляти фейки та дискримінаційний контент.

Правозахисні організації, які почали бойкот, стверджують, що компанія нічого не зробила для запобігання поширенню расистського та небезпечного контенту, який закликає до насильства щодо протестувальників руху BlackLivesMatter. Згідно з даними Axios, до серпня до бойкоту приєдналися більше ніж 1000 компаній по всьому світу.

Важливо Alphabet, Amazon, Facebook і Apple визнали монополіями, деякі компанії розділять

Інші небезпеки для Facebook

Кампанія з бойкоту тисне на Facebook і може завдати репутаційних втрат. Організатори StopHateforProfit пояснили, що починають підключати до неї компанії не лише з США, а сама вона триватиме доти, поки соцмережа не змінить політику і не почне блокувати небезпечний і расистський контент.

Однак у серпні більшість учасників бойкоту все ж закупить рекламу у техногіганта, в той час як лише деякі з них відмовилися припиняти кампанію – наприклад, The North Face і Heineken. Організатори назвали липневий бойкот "попереджувальним пострілом" і пригрозили повернутися до нього в разі, якщо Facebook не вдаватиметься до жодних заходів.