Електронні паспорти в Україні запустили у квітні. У додатку Дія стали доступними закордонний е-паспорт та ID-картка. Тоді нам пообіцяли, що з е-паспортом можна буде подорожувати за кордон. Наразі такої можливості немає.

Однак, процес триває. І послугу щодо подорожей за кордон з електронним закордонним паспортом вже тестують в аеропорту Бориспіль. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

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На першому пункті авіабезпеки вже встановили спеціальний планшет.

"Чекаємо зміни внутрішньої нормативи з авіабезпеки, який вимагав оригінал паспорта", – каже Федоров.

Після внесення цих змін проєкт буде запущено, тож подорожувати можна буде лише зі смартфоном.

Коли залізобетонно можна буде літати – відразу повідомимо окремо,

– пообіцяв міністр.

Що відомо про Дію

Мобільний застосунок Дія запустили у лютому 2020 року. У квітні запрацював портал з держпослугами Дія. 15 квітня Кабмін офіційно визнав електронний паспорт цифровим аналогом паперового документу. До речі, Україна стала першою країною у світі, яка визнала е-паспорт аналогом традиційного паперового.

В ідеалі, електронний паспорт можна використовувати у таких випадках: