Ще один важливий момент – регулярне миття лап. Щоразу, коли вона повертається з вулиці, або після відвідин туалету – тварині потрібно промивати лапи, використовуючи мильний розчин. Так ви позбудетесь фізичного бруду та неприємного запаху, наприклад, від туалету. Якщо ж цього не робити – ваш улюбленець рознесе цей бруд і запах по всій квартирі.

Це, начебто, і банально звучить, але хочемо ще раз акцентувати на ретельному прибиранні. Хоча б раз на день потрібно мити підлогу водою або спеціальним розчином. Якщо трапилась халепа і тварина промахнулась з туалетом – то краще додати до води ще оцет або лимонний сік – вони добре маскують навіть дуже сильний запах.

Ще один важливий момент – сухе прибирання. При чому, не варто зосереджуватись виключно на підлозі, адже шерсть та неприємний запах тварин опиняються на різних поверхнях – на диванах, шторах тощо. Тому радимо відповідально підійти до вибору пилососа. Краще тут не економити, а вибрати варіант, який би мав кілька насадок, які допоможуть прибирати різні поверхні.

Зверніть увагу на модель BGL6PET1 від Bosch. Пилосос оснащений турбощіткою AirTurbo Plus із самоочищенням від ворсу, волосся, шерсті, що забезпечує якісне прибирання підлоги з різним покриттям, як паркет, кахель, килим тощо. Також спеціальна багатофункціональна насадка може прибирати у важкодоступних місцях.

Ця модель оснащена пилозбірником AirFresh з вугільним шаром, що теж допоможе ефективно позбутись неприємного запаху. Виробник додав гігієнічний захисний клапан, щоб пилозбірник було зручно утилізувати без жодного контакту з пилом.

Також варто звернути увагу і на спеціальний фільтр HEPA. Він здатен відфільтрувати до 99,95% дрібних частинок пилу, бактерій та забруднювальних речовин.

Пилосос оснащено перемикачами на ручці, тож під час прибирання не доведеться нахилятися задля його увімкнення чи регулювання потрібної потужності.

А для захисту приладу й меблів при випадкових їх зіткненнях передбачено спеціальний "бампер" на корпусі пилососа.

До речі, на мотор моделі BGL6PET1 виробник Bosch надає 10 років гарантії. Для цього потрібно лише зареєструвати куплену модель пилососа за посиланням.

Прання підстилок

Ще одна річ, про яку часто забувають, – це собачі чи котячі підстилки. Здається, їхнє прання – невдячна справа, адже тільки застелиш чисту – собака знову її шерстю забруднить. Але саме та підстилка може бути джерелом всього неприємного запаху в домі. Тож прати її потрібно регулярно, не чекаючи, коли від неї почне відходити запах.

Для прання підстилок можна використовувати будь-який порошок, якщо у тварини немає алергічних проявів, в іншому випадку – можна використати дитячий гіпоалергенний порошок.

Часте провітрювання

Відчинене вікно теж допоможе очистити квартиру від неприємних запахів. Свіже повітря швидко і природно видаляє різного роду запахи. Однак, щоб запах не встиг "в’їстись" у меблі чи килими, важливо провітрювати приміщення регулярно, навіть у холодний день.