Копія однієї з найбільш знакових відеоігор в історії, Super Mario Bros., була продана за 114 000 доларів на аукціоні в США. Аукціон, на якому продали різні ігри 80-х і 90-х років, приніс в цілому 700 000 доларів.

Аукціон пройшов в п'ятницю, найбільше уваги привернула саме запечатана копія гри Super Mario Bros., повідомляє Neowin.

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Гра вийшла у 1985 році для приставки Nintendo NES (Nintendo Entertainment System). Проєкт, створений під керівництвом знаменитого геймдизайнера Сінгеру Міямото, розійшовся тиражем понад 330 мільйонів копій по всьому світу, що робить його однією з найбільш продаваних відеоігор в історії.



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Ще однією грою, яка була продана за 50 400 доларів, стала Mike Tyson's Punch-Out, яка вийшла у 1987 році. Всього на аукціоні розраховували зібрати близько 500 000 доларів, однак торги йшли дуже активно, тому підсумкова сума виявилася набагато більшою.

Колекціонер, який купив запечатану копію Super Mario Bros., побажав зберегти свою анонімність.