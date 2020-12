Компанія SpaceX 6 грудня успішно запустила нову версію вантажного корабля Dragon на Міжнародну космічну станцію. У рамках місії відбувся 100-й за рахунком успішний запуск Falcon 9.

Двоступенева ракета Falcon 9 стартувала з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді NASA. Це був 24-й за рахунком запуск місії NASA у 2020 році.

Як проходив політ

Приблизно через 9 хвилин після запуску перший ступінь ракети-носія повернувся на Землю, зробивши посадку на плаваючу платформу SpaceX Of course i still love you в Атлантичному океані.

Запис трансляції запуску SpaceX, відео:

Перший ступінь B1058 вже запускався і сідав чотири рази і став першим, який NASA використовувало більш ніж в одному польоті. Раніше ракета-носій брала участь у місії SpaceX Demo-2, в ході якої влітку на МКС відправили двох астронавтів NASA, а також супутник зв'язку для південнокорейських військових і партію супутників Starlink.

Що відправили на МКС

Dragon везе на станцію 2903 кг матеріалів для наукових досліджень. Також він доставить різдвяні подарунки для екіпажу.

Dragon прибуде на МКС і стикується з портом модуля "Гармонія" трохи більше ніж через добу після запуску. При цьому до МКС все ще пристикований Crew Dragon Resilience, запущений 15 листопада з екіпажем з чотирьох астронавтів. Він успішно зістикувався зі станцією 16 листопада.

Що нового в оновленому Dragon

Модернізована версія Cargo Dragon може вмістити приблизно на 20% більше вантажу. Крім того, тепер у нього вдвічі більша місткість шафок з електроприводом, що дозволяє доставити важливі вантажі для досліджень. Корабель може залишатися на МКС удвічі довше, ніж попередні версії.

Починаючи з цього запуску, всі Dragon будуть приводнюється в Атлантичному океані, а не в Тихому, тому евакуація буде швидшою. Якщо буде потрібно, дослідники отримають свої зразки і дані вже через 4-9 годин після приводнення Dragon.

Нарешті, кожен новий вантажний Dragon сертифікований для п'яти польотів, тоді як попередник міг виконати тільки три.

Перебування на МКС двох Dragon дозволить збільшити штат екіпажу на одну людину. А це важливо для проведення досліджень. Уже зараз астронавти збільшили їх час з 35 годин у тиждень до 68.