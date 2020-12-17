Українська компанія Space Electric Thruster Systems (SETS) проведе тест власного двигуна SPS-25 під час запуску ракети Alpha компанії Firefly Aerospace українського підприємця Макса Полякова. Такі двигуни потрібні для виведення корисного навантаження на орбіту після відділення від другого ступеня ракети.

Запуск ракети Firefly Alpha з двигуном SETS для тестів призначено на початок 2021 року. Вона злетить з військової бази Ванденберг, розташованої в Каліфорнії, США. Про це 24 каналу повідомили у Firefly Aerospace.

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Що відомо про двигун

Рушійні системи SPS-25 складаються з двигуна на ефекті Холла ST-25, модульної системи подачі ксенону Xenon Feed System (XFS), паливного бака і блоку перетворення енергії. Такі невеликі рушії використовуються для корекції траєкторії супутників і для виведення корисного навантаження.

Метою місії, як розповідає CEO компанії SETS Віктор Сербін, є перевірка працездатності систем у космосі та отримання телеметрії.

Двигун на ефекті Холла ST-25, що вдохить до складу установки SPS-25​ / Фото SETS

Системи SETS створені для того, щоб продовжити термін дієздатності супутників, і для безпечного виведення їх з орбіти. Це не менш важливо, тому що ми створюємо космічні технології, які повинні служити на користь людства, а для цього потрібно тримати навколоземний простір чистим від космічного сміття,

– сказав засновник Noosphere Ventures і Firefly Aerospace український підприємець Макс Поляков.

Система на всіх етапах створена українською компанією SETS і протестована в НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" і на ПАТ "Хартрон".

SETS надасть свій двигун для дебютного запуску ракети Firefly Alpha: відео