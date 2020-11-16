Компанія SpaceX запускає космічний корабель Crew Dragon Resilience. Перший в історії SpaceX, а також в історії космічних технологій, політ чотирьох астронавтів на борту корабля Crew Dragon у рамках місії Crew-1 от-от стартує. Розповідаємо все, що потрібно знати про місію.

Підготовка до польоту проходила особливо активно. Інженери та технічні фахівців попередньо перевірили готовність усіх систем, повідомляє 24 канал.

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Трансляції запуску Crew-1

Стрім NASA

Стрім SpaceX

Все що потрібно знати про політ

Навідміну від історичної місії Demo-2, метою якої було продемонструвати технічну спроможність доправки людей на МКС за допомогою корабля Crew Dragon, місія Crew-1 є першою повноцінною пілотованою місією NASA та SpaceX. У рамках місії на МКС відправиться перший для Crew Dragon міжнародний екіпаж з чотирьох астронавтів: Майкла Хопкінса, Шеннон Уокер, Віктора Гловера та японця Соїті Ногуті.



Астронавти місії Crew-1 всередині корабля Crew Dragon Resilience

Команда

Командиром корабля є астронавт NASA Майкл Хопкінс. Він не новачок на орбіті і вже бував на МКС, де провів 166 діб. З них 12 годин 58 хвилин Хопкінс провів за межами станції під час виконання завдань, які вимагали виходу у відкритий космос.

Пілотом Crew Dragon є астронавт Віктор Гловер, який приєднався до NASA у 2013 році, а 2017 році його обрали пілотом для місії Crew-1.

Фахівчиня місії Шеннон Уокер досвідчена астронавтка, що приєдналася до NASA у 2004 році та літала на шаттлах до МКС. Місія Crew-1 для Уокер стане другим польотом на орбіту.

Фахівець місії Соїті Ногуті – японський астронавт-ветеран, який у лавах JAXA з 1996 року. Він єдиний у команді та третій астронавт в історії, який полетить у космос на трьох різних кораблях: шаттл, "Союз" та Crew Dragon.

Довідка. Завданнями фахівців місії є підтримка командира й пілота під час польоту. Вони відстежують стан систем під час запуску та повернення, а також відповідають за робочий графік, телеметрію і запаси на кораблі. Оскільки Crew Dragon вперше летить з чотирма людьми на борту, фахівці місії допоможуть визначити, як найкраще організовувати і розподіляти завдання в таких умовах.

Команда місії Crew-1 готується зайняти місця у кораблі Crew Dragon, відео:

Take a peek at the crew making their way through the crew access arm and adding their signatures to "the white room." #LaunchAmerica pic.twitter.com/nySGwC47H0 — NASA (@NASA) November 15, 2020

План польоту

За сприятливих погодніх умов ракета стартує 16 листопада о 2:27 за київським часом. Корабель досягне МКС 17 листопада о 06:00 за Києвом і в автономному режимі стикується з вузлом IDA-2 модуля "Гармонія". Передбачено також режим ручного стикування на випадок виникнення нештатної ситуації.

Таймлайн запуску

-45:00 Керівник запуску SpaceX підтверджує готовність до заправки ракети паливом -42:00 Відведення рукава для посадки астронавтів -37:00 Система аварійного порятунку Dragon приведена в готовність -35:00 Починається заправка ракети RP-1 (ракетне паливо-1, гас) -35:00 Починається заправка першого ступеня ракети рідким киснем -16:00 Починається заправка другого ступеня ракети рідким киснем -07:00 Починається охолодження двигунів Falcon 9 перед стартом -05:00 Dragon перекладається на внутрішнє харчування -01:00 Бортовий комп'ютер починає фінальну передстартову перевірку -01:00 Починається наддув паливних баків до рівня польотного тиску -00:45 Керівник запуску SpaceX підтверджує готовність до запуску -00:03 Віддається команда на запалювання двигунів -00:00 Старт Falcon 9 00:58 MaxQ - момент максимального аеродинамічного тиску на ракету 02:37 Відключення двигунів першого ступеня 02:40 Поділ першого і другого ступенів 02:48 Ввімкнення двигуна другого ступеня 07:29 Ввімкнення двигунів першого ступеня при поверненні в атмосферу 08:50 Відключення двигунів другого ступеня 08:59 Ввімкнення двигунів першого ступеня для посадки 09:29 Приземлення першого ступеня на плавучу платформу Just Read The Instructions 12:03 Відділення Dragon від другого ступеня 12:48 Відкриття носового обтічника Dragon

Після стикування команда Crew Dragon зустрінеться з екіпажем МКС космонавтами Сергієм Рижиков, Сергієм Кудь-Сверчковим, та астронавткою Кейт Рубінс. Варто зазначити, що після цього екіпаж МКС зросте до 7 осіб, а це вперше за майже десять років, коли на орбіті буде більше ніж шість осіб на МКС.

До речі, на станції всього шість спальних місць: чотири в американському сегменті станції і два у російському, а це означає, що комусь доведеться спати на кораблі Crew Dragon. Швидше за все, місце у кораблі займе капітан Майкл Хопкінс, згідно зі старою традицією астронавтів з часів польоту шаттлів.

Загалом місія Crew-1 триватиме п'ять з половиною місяців. Весь цей час астронавти витратять на дослідження, експерименти та роботу з обслуговування станції, яка вклюватиме виходи у відкритий космос.

Цікаво, що в рамках одного із завдань астронавтам доведеться "перепаркувати" корабель Crew Dragon зі стикувального вузла IDA-2 до IDA-3. Відбудеться це на початку 2021 року – перед прибуттям Boeing Starliner, який повинен буде пристикуватися до IDA-2.

Повернення на Землю заплановане на весну 2021 року. До цього Crew-1, швидше за все, встигне перетнутися з Crew-2, так що є всі шанси побачити відразу два кораблі Crew Dragon на станції.

Цікавий факт. Запуск Crew Dragon раніше був запланований на 15 листопада, однак його відклали через несприятливі погодні умови, через які плаваюча платформа Just Read The Instructions не змогла вчасно вийти в зону приземлення. Це важливий момент, оскільки NASA розраховує використати перший ступінь ракети Falcon 9 повторно під час запуску місії Crew-2.

Оновлений Crew Dragon

Корабель на якому команда місії Crew-1 відправиться на МКС, отримав деякі зміни, у порівнянні з попередньою версією. Річ у тім, що під час польоту місії Demo-2 виявилося, що кілька теплозахисних плиток зазнали більшої деградації, ніж очікувалося. У SpaceX наголосили, що це ніяк не загрожувало екіпажу. Проблему вирішили замінивши потрібні теплозахисні плити на більш стійкий варіант.

Крім того, фахівці замінили на кораблі датчик атмосферного тиску, який використовується для визначення висоти. Минулого разу розкриття парашутів відбулося дещо пізніше, ніж розраховували технікки (однак у межах норми).

І на закінчення, нова капсула Dragon місії Crew-1 отримала ім'я Resilience ("стійкість"). Екіпаж присвятив цю назву співробітникам SpaceX, NASA, своїм близьким і усім людям, які проявляють стійкість в часи глобальної пандемії.