Корабель Crew-2 компанії Space X Ілона Маска полетить до Міжнародної космічної станції навесні 2021 року. У NASA також назвали чотирьох астронавтів для майбутньої місії.

На Міжнародній космічній станції астронавти пробудуть пів року. Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

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До МКС вирушать двоє американців з NASA, один японський астронавт та французький представник Європейського космічного агентства. Екіпаж корабля Crew-2:

Шейн Кімбро – командир космічного корабля;

Меган Макартур – пілотеса;

Акіхіто Хошіде – спеціаліст місії;

Тома Песке – спеціаліст місії.

Астронавти мають покинути МКС 1 серпня та повернутися на Землю через день, зробивши посадку в Атлантичному океані.

Що відомо про членів екіпажу

Командиром екіпажу обрали Шейна Кімбро. Це вже третя місія астронавта в космос і його друге тривале перебування на космічній станції. Цікаво, що загалом він перебував у космосі 189 днів, а також провів шість "космічних прогулянок".

Пілотеса Меган Макартур виконає свою другу подорож у космос, першу на Міжнародну космічну станцію. Загалом у космосі вона провела 12 днів та 21 годину. Меган має ступінь бакалавра аерокосмічної інженерії в Каліфорнійському університеті.

Для Акіхіко Хошіде це стане третім космічним польотом. Астронавт був членом місії STS-124 на борту космічного човника Discovery у 2008 році, а також членом екіпажу експедицій 32 і 33 на борту російського космічного корабля "Союз" у 2012 році для 124-денного візиту на МКС.

Тома Песке здійснив політ в межах експедицій 50 і 51 на борту російського космічного корабля "Союз". Астронавт провів 196 днів у космосі.