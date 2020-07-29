Запуск SpaceX: NASA назвало астронавтів для другої місії на МКС
Корабель Crew-2 компанії Space X Ілона Маска полетить до Міжнародної космічної станції навесні 2021 року. У NASA також назвали чотирьох астронавтів для майбутньої місії.
На Міжнародній космічній станції астронавти пробудуть пів року. Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.
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До МКС вирушать двоє американців з NASA, один японський астронавт та французький представник Європейського космічного агентства. Екіпаж корабля Crew-2:
- Шейн Кімбро – командир космічного корабля;
- Меган Макартур – пілотеса;
- Акіхіто Хошіде – спеціаліст місії;
- Тома Песке – спеціаліст місії.
Астронавти мають покинути МКС 1 серпня та повернутися на Землю через день, зробивши посадку в Атлантичному океані.
Що відомо про членів екіпажу
Командиром екіпажу обрали Шейна Кімбро. Це вже третя місія астронавта в космос і його друге тривале перебування на космічній станції. Цікаво, що загалом він перебував у космосі 189 днів, а також провів шість "космічних прогулянок".
Пілотеса Меган Макартур виконає свою другу подорож у космос, першу на Міжнародну космічну станцію. Загалом у космосі вона провела 12 днів та 21 годину. Меган має ступінь бакалавра аерокосмічної інженерії в Каліфорнійському університеті.
Для Акіхіко Хошіде це стане третім космічним польотом. Астронавт був членом місії STS-124 на борту космічного човника Discovery у 2008 році, а також членом екіпажу експедицій 32 і 33 на борту російського космічного корабля "Союз" у 2012 році для 124-денного візиту на МКС.
Тома Песке здійснив політ в межах експедицій 50 і 51 на борту російського космічного корабля "Союз". Астронавт провів 196 днів у космосі.
Запуск корабля Crew Dragon: що відомо?30 травня 2020 року NASA та SpaceX виконали перший успішний запуск пілотованої місії до МКС Demo-2. Вперше за останні 9 років вдалося доставити астронавтів на МКС з території США. Раніше це робили виключно російські "Союзи".
NASA купувало місця на російських кораблях "Союз", щоб доставляти своїх астронавтів на МКС. Відтак США були змушені платити за відправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 мільйонів доларів.