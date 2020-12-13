Перший модуль найпотужнішої у світі лазерної установки УФЛ-2М запустили у російському місті Сарове. Її використовують для проведення експериментів з керованого инерційного термоядерного синтезу та дослідження властивостей речовини у екстремальних станах.

УФЛ-2М і подібні установки мають подвійне призначення – їх використовують для моделювання та проєктування ядерної зброї, повідомляє Habr.

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Як використовуватимуть установку

Російська установка буде використовувати у півтори рази більше імпульсної енергії для термоядерної мішені, ніж лазерна установка National Ignition Facility, яка розташована у Ліверморській національній лабораторії ім. Лоуренса в Каліфорнії, США.

Системи для роботи всіх каналів лазерної установки виготовлені і введені в експлуатацію. Перший модуль складається з 8 каналів лазерної установки і вже функціонує. У 2021 році команда вчених почне дослідження на цьому модулі.

За допомогою установки дослідники планують здійснити стиснення дуже невеликої кількості речовини до вкрай високої щільності. Ця проблема заважає запалити термоядерну мішень у лабораторії. Запланована потужність енергії установки на виході складає 4,6 МДж і 2,8 МДж на мішені.