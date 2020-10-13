Глава OnePlus Карл Пей вирішив покинути компанію. Саме Пей спільно з Пітом Лау у 2013 році заснував компанію OnePlus. Однак, у внутрішньому документі з оновленою структурою керівництва, що з'явився в мережі, ім'я засновника було відсутнє.

Як передає TechCrunch, Карл Пий покинув компанію кілька тижнів тому.

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Заміна

Обов'язки Карла Пея на себе взяла регіональна гендиректорка OnePlus в Індії Емілі Дай.

Як відомо, кілька останніх років Карл Пий займався напрямком недорогих смартфонів. Саме під його керівництвом в липні компанія випустила среднебюджетний модель OnePlus Nord.

Також існують чутки, що виробник працює над ще доступнішим смартфоном OnePlus Clover. Його вартість не перевищить 200 доларів.

Щоправда, жодної офіційної заяви від компанії OnePlus чи самого Карла Пея поки не надходило. За чутками, Карл Пей планує створити власну компанію. Однак, жодних деталей поки немає.