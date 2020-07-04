Місячне затемнення 2020: коли дивитись та чи побачать його українці
Вже у неділю землян чекає нове місячне затемнення. Воно буде напівтіньовим. За київським часом це явище розпочнеться на світанку 5 липня.
Як раніше писав 24 канал, це вже друге напівтіньове місячне затемнення з початку літа. Зокрема, у ніч з 5 на 6 червня можна було побачити схоже затемнення. Його могли спостерігати і українці.
До теми Парад планет – 2020: коли відбудеться та де дивитися
Де і коли дивитись
За Києвом затемнення почнеться на світанку 5 липня о 6:07.Максимальна фаза настане о 7:29. І загалом триватиме 2 години 45 хвилин.
Місячне затемнення 2020: де буде видно / Скріншот
Найкраще його буде видно для мешканців Центральної та Південної Америки. А от для більшої частини Європи, в тому числі для України затемнення не буде видно.
Тож українці можуть побачити напівтіньове затемнення хіба в режимі онлайн.
Що таке напівтіньове місячне затемнення?Це різновид місячного затемнення, коли Місяць заходить тільки до напівтіні Землі. Такий вид затемнення малопомітний, тож неозброєним оком його побачити складно, тож краще використовувати при цьому спеціальне обладнання.
Загалом, 35% всіх затемнень якраз відносять до напівтіньового типу. Ще 35% – це повні затемнення, які трапляються значно рідше, але вони значно яскравіші і і їх добре видно з Землі.