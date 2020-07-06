5 липня було нове напівтіньове місячне затемнення. За київським часом, це явище починалось о 6 ранку. Тож українці не мали змоги його побачити.

Відтак, 24 канал зібрав найяскравіші фото із соціальних мереж, на якому можна побачити напівтіньове місячне затемнення.

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Took some photos of the full "buck" moon last night during the partial #lunareclipse2020. Never actually saw any difference in the shots, even though I captured images throughout the eclipse. Also managed to capture some shots of Jupiter and its moons! pic.twitter.com/Nwk2NV4LEv — DeusTechMachina (@deustechmachina) July 6, 2020

#lunareclipse2020

The moon was pretty last night and it was wild you can’t even see the moon tonight I’m really grumpy about it pic.twitter.com/yuSFiGRr1Z — Teresa miller (@MyslfTm) July 6, 2020

Як відомо, найкраще це напівтіньове затемнення було видно для мешканців Центральної та Південної Америки. Саме вони публікували фото цього явища у соціальних мережах.