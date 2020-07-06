Місячне затемнення у липні 2020: яскраві фото із соцмереж
5 липня було нове напівтіньове місячне затемнення. За київським часом, це явище починалось о 6 ранку. Тож українці не мали змоги його побачити.
Відтак, 24 канал зібрав найяскравіші фото із соціальних мереж, на якому можна побачити напівтіньове місячне затемнення.
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Як відомо, найкраще це напівтіньове затемнення було видно для мешканців Центральної та Південної Америки. Саме вони публікували фото цього явища у соціальних мережах.