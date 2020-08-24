Завдяки новій технології геймпад PlayStation 5 впізнаватиме користувача
Напередодні Twitter-аккаунт PS5only звернув увагу на недавній патент Sony. Передбачається, що геймпад DualSense може отримати сенсор, який дозволить йому ідентифікувати конкретних користувачів, як тільки ті візьмуть геймпад в руки.
Як зазначає PS5only, Sony подала патент на реєстрацію технології, яка дозволить геймпаду розрізняти людину, яка його тримає.
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Для чого це робиться
Новий сенсор допоможе уникнути ручного перемикання профілів при використанні одного пристрою різними людьми. Ось про що йдеться в патенті:
Це система, що ідентифікує користувача контролера. Вона включає в себе один або більше сенсорів, які визначать взаємодія конкретного гравця з геймпадом і передадуть телеметричні дані в дані профілю.
Поява такого патенту не гарантує реалізацію технології в пристроях Sony. Однак вони вважають, що подібні сенсори можуть з'явитися і в геймпаді, і навіть в інших ґаджетах – портативних консолях, клавіатурах або мишках.