Народні депутати раптово вирішили збільшити податкове навантаження для IT-компаній в Україні. Навіть зареєстрували декілька відповідних законопроєктів. Утім підприємці зазначили – зміни в оподаткуванні лише затягнуть так званий зашморг.

Ймовірно, що державний кошторис не заробить на цьому, а втратить. Про те, чим збільшення податків загрожує українським IT-компаніям та чи не підуть вони у тінь – читайте у сюжеті 24 каналу.

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Студент Тарас, який працює у сфері IT понад 5 років, зазначив, що вже рік працює офіційно. Тому сплачує державі відповідні податки. Проте віддавати більше – не готовий. За його словами, великі IT-підприємці не готові платити більше.

Такої ж думки і власник IT-бізнесу із 17-річним досвідом Віталій. Він зорієнтований на світовий ринок, тому платить мінімальний податок, решта залишається за кордоном. Оскільки реєструвати компанію в Україні йому не вигідно.

Курс гривні є нестабільним, а закордонні партнери не довіряють українським банкам. В Україні немає гарантії того, що інтелектуальна власність буде захищена,

– розповів співвласник IT-компанії

Поліпшення умов для IT в Україні

В міністерстві цифрової трансформації вже заговорили про поліпшення умов для IT-компаній. Вони обіцяють створити більше можливостей для розвитку та залучити якомога більше закордонних інвесторів.

Ми формуємо бачення того, як в Україні має розвиватися сфера IT. Податкове навантаження не буде збільшено, навпаки, воно повинно зменшитись,

– сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Яка позиція парламентарів

Народні депутати зі "Слуги народу" спільно з міністерством та профільними комітетами вже зареєстрували альтернативний законопроєкт. Згідно з їхньою інформацією – підвищення податків не буде.

"Законопроєкт направлений на те, щоб знизити податкові ставки на фонд оплати праці. Ми хочемо зробити так, щоб українські компанії залишилися в Україні", – наголосив народний депутат Єгор Чернєв.

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Критика від Європи

Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала альтернативну пропозицію парламентарів. Вони зазначили, що зміни стосуватимуться лише малого відсотка компаній. Тому законопроєкт необхідно доопрацювати. Проте представники цієї сфери вважають, що держава має розробити чіткі правила для всіх, аби гроші із закордону потрапляли в Україну, а наші спеціалісти не виїжджали з неї.