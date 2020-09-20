Жителька штату Нью-Джерсі, що у США, подала позов проти Facebook через ймовірне шпигування. Мовиться, начебто компанія "підглядала" за користувачами Instagram через камеру їхнього телефону.

У Facebook поки ніяк не прокоментували інформацію про новий позов. Про це повідомили у "Голосі Америки".

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Деталі позову

Жінка вважає, що компанія свідомо використовувала камеру смартфона, щоб збирати інформацію про користувачів. А саме тоді, коли вони користувались додатком Instagram.

Facebook начебто отримував приватні та інтимні дані. Зокрема компанія робила це найчастіше вдома у користувачів, переконана американка.

Так Facebook може збільшити свої прибутки від реклами, націлюючись на потреби користувачів більше ніж будь-коли,

– йдеться у позові.

Чи траплялось таке раніше?

Влітку 2020 року у компанію вже приходили подібні звинувачення. Тоді Facebook переклав провину на несправність в системі. Там заявили, що через це користувачі отримували неправдиві повідомлення про те, що Instagram користується камерою смартфону.