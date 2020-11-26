У 2020 році сумарний збиток від програм-шифрувальників, що блокують доступ до даних і вимагають виплати певної суми кіберзлочинцям для повернення доступу до цінної інформації, перевищив один мільярд доларів США.

За словами експертів, 1 млрд доларів — це нижня межа сумарного збитку від дій згаданого шкідливого ПЗ в корпоративному середовищі. Про це свідчить дослідження компанії Group-IB.

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Що відомо

Дослідники кажуть, що реальний збиток набагато вищий, адже часто постраждалі організації замовчують інцидент, заплативши викуп.

Найбільш популярними цілями вірусів-шифрувальників були компанії зі Сполучених Штатів: на них припало близько 60 відсотків всіх відомих атак. Частка в країнах Європи склала приблизно 20 відсотків. 10 відсотків припадає на країни Північної і Південної Америки (за винятком США) і Азії (7 відсотків).

Найбільш небезпечними шифрувальниками є Maze і REvil — їхня частка складає понад 50 відсотків успішних атак. Наздоганяють їх Ryuk, NetWalker, DoppelPaymer.