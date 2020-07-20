Багато всесвітньо популярних сайтів лягли через збій сервера
Через збій у роботі серверів Cloudflare трапилися масштабні проблеми на багатьох популярних сайтах. Багато відомих у світі ресурсів працювали зі збоями або зовсім припинили роботу.
Як передає видання The Verge, у Cloudflare оперативно відреагували на проблему та наголосили, що збій трапився через внутрішні проблеми, а не через втручання сторонніх людей.
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"Це трапилось не через напад. Виглядало, що роутер на нашій глобальній магістралі спричинив недоступність на деяких ділянках мережі", – пояснили у Cloudflare.
Хто постраждав
Збій вплинув на роботу таких популярних ресурсів:
- Downdetector,
- Discord,
- Riot Games (League of Legends, Valorant),
- Patreon,
- Gematsu,
- Windows Central,
- Crunchyroll
та багато інших.
Ця проблема відбувалась у багатьох країнах світу. При цьому команда Cloudflare оперативно відреагувала на ситуацію та швидко усунула проблему – ситуацію виправили менш ніж за годину.