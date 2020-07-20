Через збій у роботі серверів Cloudflare трапилися масштабні проблеми на багатьох популярних сайтах. Багато відомих у світі ресурсів працювали зі збоями або зовсім припинили роботу.

Як передає видання The Verge, у Cloudflare оперативно відреагували на проблему та наголосили, що збій трапився через внутрішні проблеми, а не через втручання сторонніх людей.

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"Це трапилось не через напад. Виглядало, що роутер на нашій глобальній магістралі спричинив недоступність на деяких ділянках мережі", – пояснили у Cloudflare.

Хто постраждав

Збій вплинув на роботу таких популярних ресурсів:

Downdetector,

Discord,

Riot Games (League of Legends, Valorant),

Patreon,

Gematsu,

Windows Central,

Crunchyroll

та багато інших.

Ця проблема відбувалась у багатьох країнах світу. При цьому команда Cloudflare оперативно відреагувала на ситуацію та швидко усунула проблему – ситуацію виправили менш ніж за годину.

Users are currently having trouble disconnecting to Discord due to an upstream internet issue. We've got all engineers on deck investigating the issue pic.twitter.com/GvtxKanokl — Discord (@discord) July 17, 2020