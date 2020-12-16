16 грудня у роботі мессенджера Telegram трапився серйозний збій. Це трапилось близько 15 години (за київським часом). Із проблемами зіштовхнулись, зокрема, і українські користувачі.

Про серйозні проблеми з месенджером свідчать дані сервісу Downdetector.

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Що трапилось

Найбільше скарг від користувачів (майже 70%) стосуються підключення до сервера. Ще 27% юзерів повідомили, що не можуть відправити повідомлення або переглянути отримане.

Близько 3% користувачів Telegram мають проблеми із логіном.

Де не працює Telegram

Як бачимо на карті Downdetector, месенджер працює зі збоями практичного по всій Європі. Найбільше проблем виникає в:

Італії,

Іспанії,

Франції,

Німеччині,

Британії,

Австрії,

Польщі

та інших.

Де не працює Telegram / Скріншот

Потерпають і користувачі з України. Зокрема, серйозні перебої можуть відчувати кияни, львів'яни, одесити, а також жителі Харкова та Донецька.

Що кажуть у Telegram

Інженери месенджера кажуть, що про проблеми знають. Наразі вони проводять роботу, аби виправити ситуацію.

"Деякі наші користувачі, переважно в Європі та на Близькому Сході, в даний час відчувають проблеми з підключенням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх онлайн", – кажуть в команді Telegram

Що спричинило збій там не уточнили.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. Please hang on, and sorry for the inconvenience! — Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020

Оновлено! Станом на 17:00 у Telegram відзвітували про відновлення роботи месенджера. Щоправда, користувачів, що зіштовхнулись із проблемами, попереджають, що система може ще деякий час "підвисати", завантажуючи повідомлення. Та і ця проблема через деякий час зникне.