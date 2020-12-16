Серйозний збій у Telegram: месенджер не працює в Україні та світі
16 грудня у роботі мессенджера Telegram трапився серйозний збій. Це трапилось близько 15 години (за київським часом). Із проблемами зіштовхнулись, зокрема, і українські користувачі.
Про серйозні проблеми з месенджером свідчать дані сервісу Downdetector.
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Що трапилось
Найбільше скарг від користувачів (майже 70%) стосуються підключення до сервера. Ще 27% юзерів повідомили, що не можуть відправити повідомлення або переглянути отримане.
Близько 3% користувачів Telegram мають проблеми із логіном.
Де не працює Telegram
Як бачимо на карті Downdetector, месенджер працює зі збоями практичного по всій Європі. Найбільше проблем виникає в:
- Італії,
- Іспанії,
- Франції,
- Німеччині,
- Британії,
- Австрії,
- Польщі
та інших.
Де не працює Telegram / Скріншот
Потерпають і користувачі з України. Зокрема, серйозні перебої можуть відчувати кияни, львів'яни, одесити, а також жителі Харкова та Донецька.
Що кажуть у Telegram
Інженери месенджера кажуть, що про проблеми знають. Наразі вони проводять роботу, аби виправити ситуацію.
"Деякі наші користувачі, переважно в Європі та на Близькому Сході, в даний час відчувають проблеми з підключенням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх онлайн", – кажуть в команді Telegram
Що спричинило збій там не уточнили.
Оновлено! Станом на 17:00 у Telegram відзвітували про відновлення роботи месенджера. Щоправда, користувачів, що зіштовхнулись із проблемами, попереджають, що система може ще деякий час "підвисати", завантажуючи повідомлення. Та і ця проблема через деякий час зникне.
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