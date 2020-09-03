Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів вдосконалити процедуру отримання дозволу на імміграцію в Україну для іноземних ІТ-фахівців.

Про це йдеться в указі №371/2020, який Зеленський підписав 3 вересня, передає пресслужба Офісу президента.

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Президент просить Кабмін залучити представників держорганів, бізнес-асоціацій, а також незалежних експертів та спільно розробити законопроєкт, що господарської діяльності у сфері IT. На це Кабмін має 3 місяці.

У майбутньому законопроєкті мають врахувати особливості оподаткування зарплат ІТ-фахівців. Також Зеленський хоче, щоб була удосконалена процедура отримання дозволу на імміграцію для ІТ-фахівців.

Актуальність

Експерти ІТ-галузі вважають, на українському ринку справді відбувається брак висококваліфікованих кадрів (зокрема рівня Senior). Тож залучення іноземних фахівців дійсно має сенс.

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