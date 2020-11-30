Протягом двох десятків років японський радіотелескоп VERA збирав дані для створення тривимірної карти положення і швидкості небесних об'єктів у нашій галактиці. Судячи з останнього аналізу, Земля розташована не зовсім там, де її розміщували вчені, і рухається швидше, ніж вважалося.

Наша планета виявилися майже на 2 тисячі світлових років ближчою до центру Галактики і розташованої там масивної чорної діри, ніж показували попередні розрахунки, повідомляє Phys.org.

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Проєкт радіоінтерферометрії з наддовгими базами VERA складає 3D-карту галактики, комбінуючи дані двох або більше різних радіотелескопів. Відомості про 99 галактичних об'єктів, що потрапили у Перший астрометричний каталог, були використані для створення більш точної моделі структури Чумацького Шляху.

Деталі відкриття

Судячи за новими розрахунками, Земля насправді розташована на відстані 25 800 світлових років від центру і летить зі швидкістю 227 км/с. Попередні дані показували, що відстань між нашою планетою і центром Чумацького Шляху становила 27 700 світлових років, і рухалася Земля навколо нього зі швидкістю 220 км/с.



Модель руху Землі у галактиці Чумацький Шлях

Наступним кроком астрономів стане пильне вивчення об'єктів, розташованих близько до центральної чорної діри галактики за допомогою комбінації апаратів VERA і азіатської радіоастрономічної мережі VLBI, в яку входять Японія, Південна Корея і Китай.