В освоєнні космосу, схоже, не все спокійно. Нещодавній новий проєкт компанії Nokia може серйозно зашкодити багатьом дослідженням, включаючи і майбутнє освоєння Місяця в рамках програми "Артеміда".

Нещодавно ми писали про те, що компанія Nokia виграла тендер на створення першої мережі 4G на Місяці. А вже згодом вона тримала претензії від астрономів, повідомляє Тhe Сonversation.

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Що відбувається

Астрономи, які працюють з радіотелескопами, вимагають проєктувати нову мережу якомога меншою і максимально екранувати її випромінення. Тому що, за їх словами, це може створити серйозні перешкоди для роботи.

Із запуском супутників Starlink астрономи забили на сполох – кількість перешкод, як в оптичному діапазоні, так і в радіосфері значно зросла. Але крім як розраховувати на розуміння Ілона Маска та власників інших супутників, вдіяти вони нічого не можуть. Вчені не мають повноважень змусити коригувати траєкторії апаратів. Тепер же до числа перешкод додасться велика кількість радіосигналів з сусіднього Місяця.

Забезпечення роботи радіотелескопів – завдання того ж NASA. Проте на практиці спостерігається перетин інтересів. Компроміс малоймовірний, адже Nokia, скоріш за все, не зможе екранувати все обладнання. То ж NASA доведеться зробити нелегкий вибір та вирішити, кого підтримати у цьому протистоянні.