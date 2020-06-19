З Китаю надійшло нове повідомлення про аварію за участю електромобіля Tesla, причому аварія була викликана черговим збоєм комп'ютерної системи автомобіля.

Аварія сталася у місті Цзянси, автомобіль саме перебував під керуванням автопілота, розровідає gizmochina.

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Що сталося

Несподівано автівка почала набирати швидкість та розігналася до 127 км/год. Власник почав гальмувати, однак уникнути аварії не вдалося.

Зазначається, що всі зусилля водія спрямовані на зниження швидкості автомобіля виявилися марними – гальма просто відмовилися спрацьовувати. Внаслідок цього електрокар розбився та вибухнув з водієм всередині.



Tesla відмовилася гальмувати і розбилася

Як відреагувала Tesla

Напередодні компанія Tesla зробила офіційну заяву з приводу інциденту. У ній мовиться, що аварія розслідується за погодженням з відповідним урядовим агентством в Китаї. Дані зі знищеного автомобіля будуть проаналізовані, щоб визначити, що саме пішло не так. Збій, ймовірно, був викликаний несправністю в роботі системи автопілота.

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Інші аварії за участю Tesla

Це далеко не перша аварія, яка стається через несправність автопілота. На початку червня схожий випадок трапився у Тайвані. Там Tesla Model 3 не змогла розпізнати вантажівку, яка перекинулася на дорозі. Водій заявив, що в останній момент натиснув на гальма, але після короткого сповільнення Tesla продовжила набирати швидкість, що призвело до зіткнення. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

У січні цього року агентство Associated Press повідомило про три аварії за участю Tesla у грудні, тоді загинули три людини. Аварії посилили перевірку системи автопілота компанії.

До речі, нещодавно Tesla Model 3 отримала нагороду Top Safety Pick+ 2019 від Страхового інституту безпеки дорожнього руху (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) після досягнення оптимальних параметрів у всіх шести краш-тестах IIHS.