Прихована під дисплеєм камера ZTE Axon 20 5G неприємно здивувала якістю фото. Оглядачі порівнюють її зі смартфонами десятирічної давнини.

ZTE почала продажі Axon 20 5G – смартфона з камерою під екраном. Незважаючи на технологічність рішення, якість знімків на фронтальну камеру жахає, пишуть журналісти англомовного видання The Verge.

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Що відомо

Спеціалісти зробили огляд смартфона, приділивши особливу увагу фронтальній камері. Вони відзначають, що незважаючи на відсутність вирізів, сенсор камери можна помітити під певним кутом зору. Він виділяється квадратною областю з зеленувато-фіолетовим відтінком на матриці. Особливо його видно на білому тлі.



Камера під екраном розчарувала оглядачів / Фото The Verge

Якість знімків на фронтальну камеру значно гірша аналогів, у яких встановлені камери з уже класичними вирізами. Картинка має проблеми з різкістю, деталі по краях кадру мутніють. Виникає відчуття, наче на камеру наклеєна захисна плівка, яка заважає під час зйомки. Хоча, найімовірніше, це пов'язано з тим, що над сенсором камери знаходиться матриця, через що виникають такі перешкоди. Автор матеріалу порівнював якість знімків з Google Pixel 5. Лідерство останнього видно одразу.



Порівняння фото ZTE Axon 20 5G та Google Pixel 5 / Фото The Verge

Швидше за все, відзначають оглядачі, для тих, хто не часто користується фронтальною камерою, проблема якості знімків особливо не матиме ваги, проте сама область на екрані виглядає в деякій мірі навіть гірше, ніж якби це був звичайний виріз.



Вночі якість знімків стає ще гіршою / Фото The Verge

Новинка від ZTE оснащена 6,92-дюймовим AMOLED-дисплеєм, 6/8 гігабайтів оперативної пам'яті та 128/256 гігабайтним накопичувачем.

Основна камера на 64 мегапікселі. Фронтальна – 32 мегапікселі.