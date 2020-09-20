Хакерська атака може бути ще небезпечнішою, ніж можна було думати. Через атаку віруса-здирника на лікарню Duesseldorf University Hospital померла його пацієнтка.

Як пише видання The Verge, це перша смерть, що безпосередньо пов'язана з кібератакою.

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Хакери атакували лікарню, через що медики не змогли прийняти пацієнтку. Тож жінку відправили в інший медичний заклад, який розташований за 32 кілометри. Саме це могло спричинити смерть пацієнтки.

Хакери вимагали викуп. Але як тільки з'явилася інформація про смерть жінки, вони припинили атаку.

Зараз місцева влада продовжує розслідування в зв'язку зі смертю жінки. Якщо з'ясовується, що причиною її смерті стало перенаправлення в іншу лікарню, поліція буде розглядати кібератаку як вбивство.

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Як повідомляє ЗМІ, медичні установи часто стають жертвами хакерів. І в цьому є серйозна небезпека, адже більшість лікарень не підготовлені до таких атак. Крім того, хакери вибирають обладнання, яке тим чи іншим чином під'єднане до інтернету. Саме ці інструменти бувають необхідними для лікування хворих.