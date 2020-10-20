Тиждень тому Microsoft випустила два нових оновлення Windows 10, мета яких полягала у виправленні декількох вразливостей і помилок. Але разом з тим черговий "вівторка патчів" приніс деяким користувачам відразу кілька нових проблем, включаючи горезвісний BSOD. Спеціально для "постраждалих" в мережі вже з'явилися способи усунення виниклих неполадок.

Microsoft випустила накопичувальні оновлення для Windows 10 під номерами KB4579311 і KB4577671 13 жовтня. Незабаром після цього деякі власники ПК почали повідомляти на форумах підтримки Microsoft і на сторінках Reddit про некоректну роботу своїх пристроїв, повідомляє TechRadar.

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Які проблеми принесло оновлення Windows

Деякі користувачі зіткнулися з зацикленням завантаження і неможливістю встановлення оновлень, при цьому перехід на ручний режим їх інсталяції був недоступний. Користувачам, які зіткнулися з цією проблемою, рекомендується призупинити отримання апдейтів у службі Windows Update і почекати, поки Microsoft не усуне помилки.



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Надходили і повідомлення і про більш серйозні збої в роботі ОС, включаючи "синій екран смерті". Крім того, деякі "постраждалі" розповіли про проблеми зі звуком та виведенням документів на друк. Також надходили скарги на неможливість роботи з провідником.

Реакція Microsoft

Компанія поки не відреагувала на багрепорти – згідно з відгуками користувачів, виправити неполадки в роботі комп'ютера допомагає тільки ручне видалення патчів.