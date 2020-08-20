Журналісти видання Сnet отримали для вивчення нестандартну версію смартфона Microsoft Surface Duo – без встановлених справжніх екранів, які в цьому прототипі були замінені прозорим склом. На пристрій можна дивитися, але включити не вийде.

У закритому стані Surface Duo поміщається в задню кишеню джинсів. За формою гаджет схожий на невелику записну книжку або блокнот, розповідають журналісти.

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Характеристики Microsoft Surface Duo

Розмір пристрою в розкладеному стані – 14.52x18.69 см, товщина – 4.8 мм (9,6 мм в закритому вигляді). Вага пристрою 250 грам. Загальна ємність двох батарей (по одній батареї під кожним екраном) – 3577 мАг.

Одна батарея пристрою більша приблизно в три рази, ніж інша. Однак, Microsoft обіцяє, що обидві батареї будуть розряджатися і заряджатися разом. Смартфон остаточно зручно лежить в руці, його легко закривати і відкривати екранами назовні.

В Surface Duo встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 855, обсяг ОЗУ пристрою становить 6 ГБ. Смартфон оснащений однією 11 мегапіксельною камерою (f/2.0, 1.0 μm), яка встановлена ​​зверху правого екрану. У ґаджеті від Microsoft немає NFC, відсутня підтримка 5G і зовнішніх карт пам'яті. Також ґаджет не має мініджеку для дротових навушників. Із зовнішніх портів є один порт USB-C. Примітно, що пристрій такий тонкий в розкритому вигляді, що зовнішня оболонка підключеного до нього зарядного кабелю товстіша ніж корпус смартфона.

Виробник заявляє, що у смартфона Surface Duo два 5,6-дюймових OLED-дисплея. Роздільна здатність дисплея 1800х1350 пікселів (401 PPI), співвідношення сторін 4:3. Вони захищені захисним склом Gorilla Glass. У розкритому стані дисплеї утворюють 8,1-дюймовий екран з роздільною здатністю 2700х1800, у якого співвідношення сторін 3:2. Зовнішній корпус пристрою гладкий. Його легко розкривати і фіксувати в різних положеннях.

Фото Surface Duo

Відеоогляд Microsoft Surface Duo

Вердикт CNET – добротно зроблений пристрій, але потрібно дивитися як він працює і наскільки довго його буде вистачати.

Ціна Surface Duo

Передзамовлення на Surface Duo Microsoft відкрила 12 серпня. Смартфон з двома екранами на ОС Android 10 поставляється в двох комплектаціях. Смартфон з накопичувачем на 128 ГБ буде коштувати 1 399 доларів (38 284 гривні), на 256 ГБ – 1 499 доларів (41 021 гривня).

Раніше на початку серпня співробітники Microsoft детально розповіли про різні способи використання Surface Duo з двома екранами, а також про те, чим цей пристрій відрізняється від звичайних смартфонів.