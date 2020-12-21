21 грудня 2020 пошуковик Google привітав Україну та світ із зимовим сонцестоянням. Цієї доби – найкоротший світловий день у році та найдовша ніч.

Чому Google вирішив присвятити дудл зимовому сонцестоянню та що він показує

21 грудня 2020 року Google випустив новий вітальний дудл. Цього разу пошуковик привітав українців із днем зимового сонцестояння. Цей день буде найкоротшим у році, пише 24 канал.

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У Києві 21 грудня Сонце зійде о 7:56, а зайде рівно через 8 годин, о 15:56.

Приблизно так само буде ще два дні опісля, а потім Сонце почне поступово здійматися над горизонтом, а світловий день – збільшуватися. Звісно, це стосується Північної півкулі Землі.

Також цього дня відбудеться ще одне цікаве явище:

​2 найбільші планети Сонячної системи, Юпітер і Сатурн, влаштують незвичне шоу для всього світу (тобто, побачити його можна буде з будь-якої точки нашої планети).

Вони стануть одна за одною, через що виникне ілюзія подвійної планети (хоча насправді між ними понад 450 мільйонів кілометрів). Таке явище люди могли бачити ще за часів Середньовіччя, 800 років тому.

В анімованому дудлі 21 грудня Google вирішив показати саме його, інтерпретуючи це так:

"Велике єднання" Сатурна та Юпітера, або Як святкує перший день астрономічної зими Північна півкуля".

Новий дудл до дня зимового сонцестояння / Скриншот Google

Як та де можна подивитися на "Велике поєднання" у найдовші ночі року

Щоб побачити унікальне явище поєднання Сатурна та Юпітера, варто знайти місце з можливістю безперешкодно бачити на небо. Це може бути поле чи парк, або дах високого будинку.

Далі ж слід просто дочекати заходу Сонця – і через годину після цього Юпітер засяє на небі наче яскрава зірка. Його ви зможете легко помітити на південно-західній ділянці неба. Сатурн сяятиме трохи слабше, а розташований буде трішки вище і по ліву руку від Юпітера.

Його ви зможете легко помітити на південно-західній ділянці неба. Сатурн сяятиме трохи слабше, а розташований буде трішки вище і по ліву руку від Юпітера. Споглядати "Велике єднання" можна крізь біноклі чи телескопи, але можна й неозброєним оком – і Юпітер, і Сатурн будуть вкрай помітними.

Нагадаємо 20 червня Google присвятив свій новий дудл дню літнього сонцестояння