Журналіст та інсайдер Бред Самс виклав відео, де вперше можна побачити зовнішній вигляд Xbox Series S – недорогої версії нової консолі Microsoft.

Крім того, відео з дизайном консолі з'явилося у Twitter – тут видно, наскільки Series S компактніша ніж Series X.

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Дані про зовнішній вигляд консолі підтвердив інсайдер та аналітик азіатського ринку Даніел Ахмад – він розповів, що Series S позбулася дисковода. А журналісти Windows Central відзначили, що Xbox Series S буде коштувати 299 доларів (8 311 гривень), а Series X – 499 (13 871) доларів і обидві системи надійдуть у продаж 10 листопада.

Вигляд нової Xbox Series S:

Коли покажуть нову консоль Microsoft

Очікується, що офіційний анонс молодшого Xbox нового покоління відбудеться на прес-конференції Xbox в Токіо в рамках Tokyo Game Show. Раніше у мережі з'явилися фото геймпада від нових Xbox – він буде також сумісний з Xbox One, Windows 10, iOS і Android.

Фото нового геймпада Xbox: