Тестова функція "Сейф-сервіс", запущена в серпні для здійснення безпечних онлайн-угод, була відмінена починаючи з 7 жовтня. Вона дозволяла замовити послугу через мобільний додаток або бізнес-кабінет.

З 7 жовтня Нова пошта призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс". Про це повідомляє офіційний сайт компанії Нова пошта.

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Нова пошта зупинила послугу "Сейф-сервіс" / фото: Нова пошта

Як працювала послуга

Продавець замовляв послугу через мобільний додаток або бізнес-кабінет. При цьому кошти за товар не йшли відразу на рахунок продавця, а резервувалися. Після огляду товару покупцем і отримання ним посилки гроші перераховувались продавцеві на банківську картку. Це було зручно як для продавця, так і для покупця, тому послуга користувалася попитом.

Чому закривають

Виявилося, що послугою почали зловживати шахраї. Вони надсилали клієнтам смс-повідомлення з номером неіснуючої експрес-накладної та посиланням на підробний сайт для оплати. Компанія регулярно відслідковувала та блокувала такі сайти, проте шахраї щоразу створювали нові. Тому задля безпеки клієнтів було прийнято таке рішення.

В компанії наголосили, що всі угоди, які були створені клієнтами до моменту відключення, проведуть в звичайному порядку.