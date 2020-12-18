Журналісти з'ясували, що найбільшим співвласником і бенефіціаром компанії MindGeek, до складу якої входять порносайти Pornhub, RedTube і YouPorn, є бізнесмен Бернард Бергемар.

Це вперше ЗМІ дізнались ім'я власника цих сайтів, передає видання Ars Technica.

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Цікаво, що про Бернарда Бергемара немає згадки в корпоративній документації порнокомпаній. та джерела повідомляють, що саме Бергемар є найбільшим власником і найбільшим бенефіціаром групи.

Раніше ЗМІ писали, що в документах єдиними співвласниками MindGeek вказані Ферас Антун і Девід Тасілло. Це головні менеджери, які в 2013 році викупили компанію у її попереднього власника Фабіана Тільманна.

Що відомо про власника

Буквально, дуже мало інформації. ЗМІ кажуть, що Бергемар відомий лише вузькому колу топ-менеджерів MindGeek. При цьому в Google його прізвище згадувалося всього три рази. Всі вони пов'язані з судовим розглядом десятирічної давності, тоді він давав свідчення як директор RedTube.

Нагадаємо, компанію MindGeek заснували в 2003 році Уїсс Юсеф і Стефан Манос. Тоді компанія називалася Mansef і об'єднувала кілька сайтів з безкоштовним порно. Пізніше Mansef запустила порносайт Brazzers, а пов'язана з нею компанія Interhub – PornHub.