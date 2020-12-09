Компанії Tesla довелося призупинити вирубку 82,9 гектара соснового лісу для зведення складських приміщень і прокладання каналізаційних комунікацій в ході будівництва першого європейського заводу Gigafactory в Німеччині.

Зупинки домоглися екологи, які забили на сполох. Вони кажуть, що будівництво загрожує місцевій екосистемі і зимуючим там зміям і ящіркам. Про це пише CNBC.

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Що відомо

У Tesla запевнили, що під час підготовчих робіт за два місяці відловили всіх тварин і переселили їх. Екологи не згодні: вони вважають неможливим завершення таких масштабних робіт в короткі терміни. Продовження будівництва, на їхню думку, може нашкодити плазунам, що впали в зимову сплячку. Адміністративний суд Франкфурта-на-Одері став на бік "зелених". Тепер будуть проведені консультації з державним органом з охорони навколишнього середовища та компанією Ілона Маска. Після цього суд знову оцінить ситуацію.

Це не перша поразка Tesla перед німецькими екоактивістами. Раніше вони змусили Tesla переглянути плани з забору води, знизивши його більш ніж на третину.

Як повідомляє CNBC, ця затримка може змусити компанію перенести старт виробництва перших європейських електромобілів на кінець 2021 року. Спочатку Tesla планувала почати виробництво електрокарів в Німеччині в липні наступного року.

Перша європейська фабрика з виробництва електромобілів Tesla займе територію приблизно в 300 гектарів, що за площею еквівалентно приблизно 420 футбольним полям. Планують випускати до 500 тисяч транспортних засобів на рік. На місцевому ринку компанії доведеться конкурувати з Volkswagen і Audi.