Комп'ютер Zuse Z4, створений у 1945 році і зараз зберігається у музеї в Мюнхені, нарешті отримав інструкцію, яка повністю розкриває його секрети.

Zuse Z4 вважається найстарішим збереженим комп'ютером у світі. Випущений у 1945 році, відремонтований і модернізований у 1949/1950 роках, релейний апарат знаходився в оренді в ETH Zürich з 1950 по 1955 рік. Інструкції з експлуатації Z4 давно втрачені, тому дослідники та активісти мали лише обмежені знання щодо його секретів, повідомляє 24 канал.

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Нещодавно інструкцію з експлуатації було знайдено працвницею архіву Евеліною Бош у Цюріху. Зроблено це було випадково, коли вона копалася в документах свого батька. Рене Бош, батько Евелін, працював у Швейцарській вищій технічній школі Цюріха (ETH).

Історія Zuse Z4

У 1950 році ETH Zürich був єдиним університетом в континентальній Європі з працюючим комп'ютером на стрічковому керуванні. Комп'ютер займав більшу частину кімнати, працював на стрічках, а його обслуговуванням займалося відразу кілька людей. У той час Z4 був потужною машиною. Він міг виконувати додавання й віднімання за півсекунди, множення за 3 секунди і виконувати розподіл і витяг квадратного кореня за шість секунд. В середньому він виконував тисячу математичних операцій на годину.



Комп'ютер Zuse Z4 / Фото Wikipedia

Z4 був останнім комп'ютером, винайденим нацистами. Незадовго до падіння Берліна вермахт евакуював машину на захід, в Геттінген. Його винахідник Конрад Цузе, який створив перший у світі програмований комп'ютер Z3, завершив роботу над Z4 в Геттінгені, але йому довелося знову перевозити пристрій, щоб він не потрапив до радянської армії чи союзників. Нацисти хотіли, щоб Цузе і його Z4 перебралися в Дора-Міттельбау, концентраційний табір, в якому в'язні будували ракети Фау.



Творець Zuse Z4 Конрад Цузе / Фото Deutsches Museum

Цузе відмовився і втік на південь, в невелике німецьке містечко Бад-Хінделанг. Він сховав комп'ютер в сараї і перечекав війну, продаючи гравюри з дерева місцевим фермерам і американським військам. Після закінчення Другої світової війни Цузе став вважатися батьком сучасних комерційних комп'ютерів, а Z4 став його флагманом.

Це був один з небагатьох комп'ютерів в континентальній Європі, і всі хотіли його отримати. Зрештою, Z4 потрапив до Інституту прикладної математики Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху, де виконував розрахунки для швейцарських авіаційних інженерів. Саме там, серед історичних документів, пов'язаних з літаками 1950-х років, дослідники виявили інструкцію з експлуатації до Z4.



Сторінки з інструкції Zuse Z4

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Серед виявлених документів були математичні завдання, вирішені комп'ютером Z4 з метою створення реактивного винищувача Р-16. Також були знайдені розрахунки траєкторії польоту ракет, крил літака, флатер-вібрацій при пікіруванні.



Швейцарський реактивний літак P-16, для якого Z4 проводив розрахунки з 1953 по 1955 роки

Знахідка справді цінна, оскільки з 1940-х років вцілів лише один комп'ютер: комп'ютер на електронних лампах Csirac (1949). Він розташований у Мельбурнському музеї Австралії. Так що у любителів старих комп'ютерів тепер буде на кілька питань менше.