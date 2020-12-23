Напередодні зимових свят з 22 грудня по 19 січня PlayStation Store проводить великий розпродаж своїх ексклюзивів та інших найпопулярніших ігор для PlayStation зі знижками до 50%. За чималими знижками також можна буде придбати контроллери DUALSHOCK 4.

З повним списком пропозицій можна ознайомитися на офіційній сторінці Новорічного розпродажу в PlayStation Store. Оновлення ігор на розпродажі відбудеться 5 січня – в цей день список поповниться знижками на чимало інших проєктів.

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А ми підібрали для вас найцікавіші тайтли, на які варто звернути увагу:



Знижки на ігри та аксесуари PlayStation

Також варто зазначити, що з 14 грудня по 3 січня спеціальні ціни на ігри доступні і у роздрібних та онлайн магазинах партнерів PlayStation. Не проґавте можливість купити найпопулярніші ігрові релізи останніх років для PlayStation 4 зі знижкою до -77%.

Крім розпродажу популярних ігрових релізів, спеціальна пропозиція діє на контролери DUALSHOCK 4 (Антрацитовий чорний, Синя хвиля, Червона лава, Білий льодовик, Midnight Blue) – 1 075 гривні (-40%) і на Лімітовані видання DUALSHOCK 4 – 1 275 гривень (- 36%).

Також, під час проведення акції, при покупці PlayStation 4 з трьома іграми, ви отримаєте другий бездротовий контролер DUALSHOCK 4 в подарунок.

Детальну інформацію про всі пропозиції локального розпродажу можна знайти на офіційній сторінці PlayStation.