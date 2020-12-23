Новорічний розпродаж від PlayStation: знижки на ігри та спеціальні пропозиції на аксесуари
Напередодні зимових свят з 22 грудня по 19 січня PlayStation Store проводить великий розпродаж своїх ексклюзивів та інших найпопулярніших ігор для PlayStation зі знижками до 50%. За чималими знижками також можна буде придбати контроллери DUALSHOCK 4.
З повним списком пропозицій можна ознайомитися на офіційній сторінці Новорічного розпродажу в PlayStation Store. Оновлення ігор на розпродажі відбудеться 5 січня – в цей день список поповниться знижками на чимало інших проєктів.
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А ми підібрали для вас найцікавіші тайтли, на які варто звернути увагу:
- Call of Duty: Black Ops Cold War – 1499 гривень (-25%)
- FIFA 21 – 1078 гривень (-51%)
- Ghost of Tsushima – 1419 гривень (-29%)
- NBA 2K21 – 840 гривень (-58%)
- The Last of Us: Part II – 1082 гривні (-43%)
- Days Gone – 609 гривень (-71%)
- Marvel's Avengers – 1000 гривень (-50%)
- Assassin’s Creed Valhalla – 1329 гривень (-30%)
- The Last of Us: Part II (розширене видання) – 1 363 гривень (-38%);
- Ghost of Tsushima – 1 359 гривень (-28%);
- Death Stranding – 599 гривень (-68%);
- Detroit: Become human – 359 гривень (-65%);
- Nioh 2 – 599 гривень (-68%).
Знижки на ігри та аксесуари PlayStation
Також варто зазначити, що з 14 грудня по 3 січня спеціальні ціни на ігри доступні і у роздрібних та онлайн магазинах партнерів PlayStation. Не проґавте можливість купити найпопулярніші ігрові релізи останніх років для PlayStation 4 зі знижкою до -77%.
Крім розпродажу популярних ігрових релізів, спеціальна пропозиція діє на контролери DUALSHOCK 4 (Антрацитовий чорний, Синя хвиля, Червона лава, Білий льодовик, Midnight Blue) – 1 075 гривні (-40%) і на Лімітовані видання DUALSHOCK 4 – 1 275 гривень (- 36%).
Також, під час проведення акції, при покупці PlayStation 4 з трьома іграми, ви отримаєте другий бездротовий контролер DUALSHOCK 4 в подарунок.
Детальну інформацію про всі пропозиції локального розпродажу можна знайти на офіційній сторінці PlayStation.
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