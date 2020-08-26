Компанія Sony пропонує придбати ігрову підписку PlayStation Plus терміном на 12 місяців зі знижкою в 25% – за 974 гривні. Без акції підписка коштує 1 299 гривень.

Переваги річної підписки

Однозначною перевагою річної підписки є економія грошей, адже у підсумку вона виходить дешевшою ніж помісячні підписки. Крім того зараз діє чимала знижка.

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Крім того користувачі PlayStation Plus отримують доступ до щомісячної добірки безкоштовних ігор – 24 гри в рік. Також підписники отримують ексклюзивні знижки в магазині PS Store, автоматичне завантаження оновлень до ігор в режимі спокою, 100 ГБ хмарного сховища для ігрових збережень, ранній доступ до демоверсій і відкриті бета-тести.

Ну і звісно власники підписки PS Plus можуть грати в мультиплеєр-режимі в тих іграх, де він передбачений розробниками.



Підписка PlayStation Plus розширює ігрові можливості

Пропозиція зберігатиме актуальність з 25 серпня по 1 вересня 2020 року. Нагадуємо, що до 3 вересня у магазині PS Store проходить розпродаж ігор зі знижками до 85%.