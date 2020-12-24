Поки одні компанії банкрутують на фоні пандемії, у сервісу відеозв'язку Zoom видався напрочуд вдалий рік, навіть не дивлячись на кілька скандалів, пов'язаних з питаннями конфіденційності. Акції компанії виросли на 500 відсотків через масовий перехід користувачів на віддалену роботу і дистанційне навчання. Тепер же компанія заявила про підготовку власного поштового сервісу та календаря.

Повідомляється, що Zoom уже веде роботу над поштовою службою. Імовірно, її тестування розпочнеться вже наступного року, пише The Verge з посиланням на The Information.

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Календар, за чутками, з'явиться пізніше. Поки що невідомо, чи почалася вже його розробка. Нові сервіси допоможуть Zoom зберегти свої позиції на ринку, коли компанії почнуть повертати співробітників в офіси, а використання відеозв'язку скоротиться.

Основні конкуренти Zoom, такі як Google і Microsoft, мають у своєму арсеналі і календарі, і поштові служби, тому компанія вирішила не відставати.

Крім іншого, джерело повідомило, що Zoom роздумує над створенням повноцінного пакету програм для бізнесу та інтеграцією своїх продуктів у сторонні додатки, такі як Asana і Dropbox. Zoom поки не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

Довідка. Zoom лише виграв від пандемії Covid-19: за третій квартал прибуток компанії виріс майже в 100 разів — з 2,2 мільйона доларів до 198,4 мільйона. Квартальна виручка побила рекорд – 777,3 мільйона доларів (зростання на 367 відсотків).