Популярний сервіс для відеоконференцій Zoom отримав велике оновлення. Також розробники розповіли про майбутні нововведення для сервісу. Однією із найсуттєвіших змін став запуск платформи OnZoom.

Як передає TheVerge, платформа має стати таким собі маркетплейсом для платних заходів. Також розробники додають, що на платформі можна буде розміщувати благодійні події.

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Детальніше про OnZoom

Загалом на платформі можна буде розміщувати різноманітні заходи – від курсів кулінарії до лекцій, стендап-виступів тощо. На платформі також будуть вбудовані інструменти для продажу квитків, просування подій.

Наразі бета-версія OnZoom доступна лише для користувачів у США. В інших країнах нова послуга має бути доступна у 2021 році.

Велике оновлення у Zoom: відео

Що ще нового

Також запустили пропозицію наскрізного шифрування end-to-end encryption (за це сервіс часто критикують, звинувачуючи у низькій безпеці).

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