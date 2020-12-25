Фахівці Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) розкрили камеру B і C контейнера для збору зразків з астероїда Рюгу. Також вони пересипали вміст камер А і С в окремі контейнери для продовження досліджень і показали фото зразків.

Вчені виявили, що найбільші частки у камері C мають розмір близько 1 см. Вони потрапили туди в ході другої спроби забору ґрунту з астероїда Рюгу, повідомляє 24 канал.

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Деталі дослідження

Примітно, що у капсулі зі зразками вчені виявили шматочок алюмінію. Вони ще не підтвердили його штучне походження. Вчені припускають, що це може бути шматочк елемента відбійника, який потрапив всередину контейнера.

Фахівці JAXA продовжують вивчення зразків з астероїда Рюгу в лабораторних умовах "чистої" кімнати дослідного центру з вивчення позаземних зразків, якв розташованв у кампусі JAXA в Сагаміхаре, Японія.



Шматки астероїда Рюгу в капсулах збірника

Для чого збирали ґрунт з астероїда

Вчені сподіваються, що частина ґрунту Рюгу, яка не піддалася прямій дії сонячного випромінювання і космічним променям, надасть їм нові дані про еволюцію сонячної системи. Наприклад, у зразках камери З є білі вкраплення, які, ймовірно, є досонячними зернами.

Інформація про отримані зразки

18 грудня 2020 року JAXA опублікувала інформацію про загальну масу отриманих зразків ґрунту з астероїда Рюгу. Всередині капсули присутні близько 5,4 г зразків, зібраних з поверхні і з підповерхневого шару астероїда. Це у кілька разів більше, ніж планувалося отримати в ході цієї місії. Вчені очікували побачити близько сотні міліграмів пилу. Причому отримані 5,4 г ґрунту – це без урахування тієї частини пилу з астероїда, яка осіла всередині вхідного відсіку контейнера-уловлювача. Вона буде вилучена з контейнера для проб і виміряна окремо. Там може бути близько сотні мг пилу.

Трохи про місію

Вартість цієї космічної місії становить 296 мільйонів доларів. Місія "Хаябуса-2" була запущена у грудні 2014 року. У червні 2018 року апарат досяг астероїда Рюгу і почав його вивчення. Було здійснено дві спроби забору ґрунту з астероїда. У кінці 2019 року "Хаябуса-2" успішно виконав завдання зі забору зразків ґрунту з астероїда і у листопаді почав рух до Землі.

5 грудня 2020 японський космічний апарат "Хаябуса-2" скинув на Землю капсулу з ґрунтом, зібраним на астероїді Рюгу. На наступний день фахівці JAXA виявили на полігоні Вумера у Південній Австралії капсулу з важливим вантажем.