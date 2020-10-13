Міністерство юстиції США шукає шляхи подолання монополії Google на ринках пошуку та реклами. Прокурори готують позов проти компанії.

Таким чином намагаються змусити компанію продати домінуючий на ринку браузер Chrome, повідомляє видання Politico. В Google та Міністерстві юстиції відмовились від коментарів.

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Що відбувається

В ході розслідування Міністерство юстиції та державні прокурори запитали у конкурентів та третіх сторін їхню думку щодо того, який бізнес Google повинен продати. І браузер, який запустили у 2008 році, був у центрі звинувачень суперників у тому, що пошуковий гігант використовує доступ до веб-історії користувачів для сприяння своєму рекламному бізнесу. Chrome займає лідерські позиції на ринку США. На браузер припадає 94% пошукових запитів з мобільних телефонів і 81% з комп'ютерів.

Що стосується самого рекламного бізнесу, то Google поступово купувала різноманітні компанії та стартапи, що спеціалізувались на онлайн-рекламі: Admob, DoubleClick, Invite Media і AdMeld. В результаті, охопила всі етапи купівлі та продажу інтернет-реклами.

Цим влада не обмежується. Google також звинувачують у зловживанні контролем над ринком онлайн-пошуку. Окрім вимоги продати браузер, прокурори можуть також звернутися до суду з проханням обмежити спосіб, яким Google використовує дані, отримані з Chrome. Збираються розглядати й те, як Google використовує Android для монополізації цього напрямку.



Google може продати свій браузер / фото: 9to5google

Що цьому передувало

Раніше ми писали, що в США хочуть роздрібнити такі великі компанії як Apple, Google, Amazon і Facebook, щоб усунути їхню монополію на ринку.

Судовий підкомітет з антимонопольного права опублікував доповідь на 450 сторінок за результатами 16-місячного розслідування. У ньому показали висновки зі слухань, інтерв'ю та 1,3 млн документів. На думку авторів, компанії Apple, Amazon, Facebook і Google стали монополіями, які необхідно стримувати.

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Які галузі контролюють компанії: