Китайська компанія ZTE офіційно представила свою новинку – смартфон ZTE Axon 20 5G. Головною особливістю пристрою стала підекранна фронтальна камера, чого раніше індустпії реалізовано не було.

Компанія ZTE провела онлайн-презентацію, на якій і показала смартфон ZTE Axon 20 5G.

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Особливості камери

Розробники зробили матрицю з підекранною камерою, яку не видно при роботі зі смартфоном. Це допомогло позбутися вирізів або виїжджаючої камери. Сам дисплей – 6,92-дюймова OLED-панель, здатна оновлюватися на частоті в 90 Гц, з роздільною здатністю 2460x1080 пікселів.

На розробку цієї технології пішло два роки. Щоб "загнати" фронтальну камеру під екран, знадобилися нові матриці, матеріали, чіпи з хитрим управлінням і програмне забезпечення. Завдяки комбінації органічних і неорганічних плівок ділянка матриці стає прозорою, збільшується кількість світла, що потрапляє в фронталку.

Попри великий дисплей (практично 7 дюймів) і нові технології, застосовані в матриці, смартфон вийшов відносно компактним: маса – 198 г, а товщина – всього 7,98 мм.

Разом з тим користувачі дещо розчаровані підекранною камерою смартфона. Як виявилося, місце, де розташоана камера, добре видно на смартфоні. про це свідчать живі фото ґаджета.

Живі фото ZTE Axon 20 5G

Що відомо про смартфон

Смартфон ZTE Axon 20 5G – типовий среднебюджетник 2020 року. Він побудований на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 765G з інтегрованим модемом для роботи з 5G. Основний блок камер смартфона складається з чотирьох сенсорів: 64 Мп, ширококутник 8 Мп, макро 2 Мп і боке-сенсор 2 Мп. Є тут і швидка 30 Вт зарядка, яка повинна за годину повністю зарядити 4220 мАг акумулятор.

Смартфон стане доступним для покупки в Китаї 10 вересня в трьох конфігураціях: 6/128, 8/128 і 8/256 ГБ. Базова версія буде продаватися за 2200 юанів (8 912 гривень). Про терміни виходу на міжнародний ринок в ZTE поки не повідомляють.

Цікаво, що провідні виробники смартфонів вже заявили про готовність випускати пристрої з підекранними фронтальними камерами. Так, мережеві інсайдери обіцяють, що новий Xiaomi Mi Mix отримає саме таку селфі-камеру.