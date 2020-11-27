Китайська компанія ZTE представила свій варіант бюджетного смарт-годинника. Цікаво, що це відбулось на наступний день після того, як субберд Xiaomi випустив свій розумний годинник Redmi Watch.

Цікаво, що навіть ззовні ZTE Watch Live схожий на конкурента Redmi Watch, повідомляє Gizmochina.

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Чим цікаві

Як і Redmi Watch, нові ZTE Watch Live має квадратний корпус, однак дисплей має трохи меншу діагональ – 1,3 дюйма. Для кастомізації передбачені різні варіанти циферблатів. Однак сам годинник пропонується тільки в одному кольорі та до нього можна підібрати ремінці різного кольору.

Ця новинка вміє вимірювати пульс і рівень кисню в крові, а також моніторити якість сну і відстежувати виконання фізичних вправ. При підключенні до смартфону пристрій може відображати входять повідомлення і дзвінки.

Також годинник підтримує дистанційне керування камерою і відтворенням музики. Корпус відповідає стандарту IP68 щодо вологозахисту.

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Ціна

Продаж ZTE Watch Live стартує 3 грудня. Його ціна – 35 доларів (майже тисяча гривень).