Смартфон вже давно став повсякденною річчю, яка може замінити комп'ютер, дає змогу працювати через інтернет, сплачувати рахунки, фотографувати й записувати відео та користуватися багатьма додатками. Однак традиційні апарати достатньо вразливі в порівнянні зі захищеними версіями.

Сучасні смартфони, звісно, володіють базовим набором характеристик, які захищають їх від проникнення пилу й вологи, однак це стосується апаратів вищої цінової категорії, які, до того ж, рідко витримують серйозні випробування. Тому, якщо ваша робота пов'язана з різноманітними ризиками для мобільних пристроїв, або вам потрібен надійний компаньйон у поході, слід звернути увагу на справді захищені смартфони на кшталт пристроїв від Sigma mobile. Не лише вони самі допоможуть вам почуватися впевненими завжди і всюди, а й їхній функціонал не засмутить.

Для початку перерахуємо основні характеристики захищених смартфонів, які відрізняють їх від звичайних і роблять справді особливими пристроями.

Ступінь захисту

Почнемо зі ступенів захисту, адже спершу треба розібратися, що ж означають загадкові IP68, чи рідше IP69, для сучасних захищених смартфонів.

Кодування "IPXX" (де ХХ - дві цифри, значення яких пояснимо згодом) допомагає користувачеві заздалегідь оцінити ступінь "виживання" електроприладів в умовах підвищеної вологості або щільності пилу. З англійської IP, а точніше Ingress Protection Rating, можна перекласти як "Міжнародний захист" і/або "Захист від проникнення".

Отже, перша цифра (0-6) вказує на ступінь захисту від впливу "твердих частинок", у діапазоні від частин тіла до мікроскопічних пилинок. Код IP6Х означає, що пристрій пилонепроникний, тобто навіть дрібний пил не потрапить у корпус - це гарантовано виробником.

Друга ж цифра (0-9К) означає захищеність девайса від впливу рідин, а саме – прісної води. Наразі жоден із комерційних смартфонів не удостоєний коду 9K, тому максимальним показником на сьогодні є цифра 9. Читаємо так: смартфон може бути занурений на глибину до 1 метра та працювати в зануреному режимі, але фактична максимальна глибина й час, на який можна занурити пристрій, визначає виробник.

Випробування водою

Захищеним телефонам не страшні занурення. Наприклад, телефони Sigma mobile серії X-treme цілком можна використовувати для зйомки під водою. Герметичний корпус не дозволить рідині потрапити всередину. Якщо ступінь захисту визначений як IP68, то такий апарат зберігає здатність працювати за занурення у воду на глибину до 1 метра.



IP69 – найвищий показник захисту смартфонів станом на сьогодні

Щодо захисту IP69, пристрої з таким показником можна занурити на глибину до 1,5 метра не більше, ніж на 30 хвилин. Крім того, цей ступінь захисту означає, що смартфон витримує мийку гарячою водою під високим тиском на кшталт систем Karcher. Зі звичайним смартфоном все інакше: навіть маленькі бризки можуть стати згубними для апарату. Що вже говорити про тривалі водні процедури.

Висновок: у питанні водонепроникності 1:0 на користь захищеного смартфона.

Міцність корпусу

Нагадуємо, що ми порівнюємо звичайні смартфони з захищеними. Якщо уважно переглянути умови IP-стандарту, то виявиться, що стандарт не передбачає протиударність. Проте в процесі розробки та виготовлення захищених смартфонів Sigma mobile застосовує технології, які підвищують здатність телефонів чинити опір та “виживати” за випадкових падінь та ударів. По-перше, це технологія подвійного (двокольорового) лиття корпусів із додаванням зовні шару гуми. По-друге, це наявність усередині корпусу спеціальної демпфуючої пластини, на яку встановлюють усі компоненти смартфона. Ба більше, під час виробництва проводять спеціальні випробування на стійкість до механічних пошкоджень, такі як тести з імітацією падіння з різної висоти на тверду поверхню.

Усі ці заходи підвищують здатність захищеного телефона витримувати випадкові удари й падіння та продовжувати працювати, незважаючи на важкі умови.

Сучасні смартфони від Sigma mobile надійно захищені від падінь та ударів

Висновок: тут також виграють захищені смартфони – 2:0.

Автономність

Різні функції, інтернет та додатки витрачають енергію. Більшість звичайних смартфонів мають акумулятори з невеликою ємністю і в найкращих умовах можуть працювати до 2-х днів, хоча зазвичай це один день і менше. Ви, звичайно ж, можете купити павербанк для підзарядки, але це додаткові витрати та ще один пристрій, який потрібно скрізь носити з собою.

Рішення є: купити захищений смартфон із потужною батареєю. Захищених моделей із такою характеристикою є багато. Для користувачів Sigma mobile давно вже стали звичними пристрої з батареями, ємність яких 5000 мА*г та більше. Найпотужніший акумулятор, що встановлений в X-TREME PQ39, має ємність 9000 мА*г.

Висновок: ще один бал на користь захищених апаратів – 3:0.

Особливості захищених смартфонів Sigma mobile

Зрозуміло, що коли ви обираєте захищений смартфон, вам потрібно впевнитися, що йому не страшні волога, бруд та випадкові падіння. Особливо це стосується людей, робота яких пов'язана з додатковими ризиками для пристроїв, які вони використовують щодня. Захищені телефони Sigma mobile відповідають усім вищезазначеним вимогам. Купуючи пристрій лінійки X-treme чи будь-який інший захищений девайс Sigma mobile, ви можете бути впевнені в тому, що виробник доклав максимум зусиль, аби забезпечити дотримання всіх вимог.

Проте є одна категорія, в якій бал у цьому змаганні забирають звичайні смартфони. Це можливість грати в сучасні "важкі ігри, що потребують неабиякої потужності процесора та швидкої дії системи загалом. Але з усіма повсякденними завданнями смартфони лінійки X-treme усе ж упораються без проблем, а захист від вологи й пилу суттєво розширить кількість сценаріїв їхнього використання, деякі з яких непідвладні звичайним смартфонам.



Захищеним смартфонам Sima mobile не страшні вода й пил, а ще вони максимально захищені від падінь

Окрім того, гарантія на всі захищені смартфони й телефони Sigma mobile найбільша на ринку – вона становить 18 місяців (від виробника, без придбання додаткових пакетів розширеної гарантії). Гарантійне обслуговування проводять виключно в авторизованих сервісних центрах і завжди швидше, ніж в інших сервісних центрах, завдяки кваліфікованим та досвідченим спеціалістам.