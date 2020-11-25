Китайський виробник Xiaomi опублікував фінансовий звіт за третій квартал 2020 року. Загалом, квартал минув для компанії доволі вдало – загальна виручка досягла 10,95 мільярда доларів.

Так, виробник зумів збільшити виручку на 34,5 мільярда доларів, порівняно із аналогічним періодом минулого року, повідомляє Gizchina.

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Прибуток

Скоригований чистий прибуток досяг 0,62 мільярда доларів, збільшившись на 18,9% за рік. При цьому виручка Xiaomi від смартфонів в третьому кварталі склала 7,22 мільярда доларів, що на 47,5% більше, ніж у 2019 році.

Цікаво, що виручка Xiaomi за кордоном досягла рекордного рівня за квартал і склала понад 6 мільярдів доларів, збільшившись на 52,1% в річному численні.

Виручка сегмента AIoT (розумного будинку) і споживчих товарів Xiaomi досягла 2,75 мільярда доларів, зростання склало 16,1%.

Ріст ціни на смартфони

Крім того, Xiaomi підтвердила в своєму фінансовому звіті, що бізнес їхніх смартфонів значно зріс, а виручка і поставки досягли рекордних значень. У цьому кварталі поставки смартфонів склали 46,6 мільйона пристроїв, що на 45,3% більше, ніж у 2019 році.

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Зросла і середня ціна продажу смартфонів, вона становила 155,07 долара. При цьому у 2019 році вона становила 152,67 долара. Середня ціна в Китаї збільшилася на 14,7%.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у третьому кварталі 2020 року компанія Xiaomi посіла третє місце на світовому ринку смартфонів, випередивши Apple.