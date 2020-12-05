Вчені розробили технологію енергогенерації на основі графену. Довгий час вона вважалась взагалі неможливою, оскільки передбачає взаємодію із нейтрино – невловимими частинками, які здатні проникати крізь матерію. Така технологія вироблятиме екологічно чисту та, головне, безмежну електроенергію.

Вчені Neutrino Energy Group розробили технологію на основі графену, яка дозволить отримувати чисту і безмежну енергію від впливу електромагнітних і теплових випромінювань. Про це вони розповіли на офіційному сайті.

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Нейтрино – нова надія людства

Нам усім відоме поняття "магнітна буря". Якщо коротко, то магнітна буря – це викид сонцем потоку електромагнітних частинок. Вчені поділяють потоки сонячних частинок на два види: електромагнітні випромінювання видимого спектру (сонячне світло) і електромагнітні випромінювання невидимого спектру.

Сонячному світлу вчені вже давно знайшли застосування у технології photovoltaic, яка дозволяє перетворювати світло на електроенергію. Проте сьогодні все, на що ми можемо сподіватися у цій сфері – незначне збільшення ККД сонячних панелей.

Інша ж сторона питання – невидимий спектр, освоєння котрого стало темою для палких суперечок серед учених. Одні вважали цю технологію абсолютно неможливою, інші ж оптимістично сподівались, що одного дня людство знайде спосіб.

Чим обґрунтовані сумніви щодо можливості появи такої технології? Скептики відзначають: електромагнітне випромінювання невидимого спектра – це фактично потік нейтрино, які мають здатність проникати крізь матерію. Такі потоки "прошивають" Землю наскрізь, бомбардуючи 60 мільярдами частинок на один квадратний сантиметр у секунду!

Щоб зафіксувати навіть окремі нейтрино вченим довелося збудувати величезні пастки. Наприклад, детектор "Супер-Каміоканде" складається з резервуара з нержавіючої сталі у формі циліндра висотою 41,4 метра і діаметром основи 39,3 метра, заповнений 50 тисячами тонн спеціально очищеної води. При таких габаритах говорити про практичне використання нейтрино безглуздо.



Японський детектор нейтрино Super-Kamiokande / Фото Наука и техника

У такому гігантському потоці присутні нейтрино з різною енергією, і завдання полягає у тому, щоб навчитися перетворювати в електроенергію хоча б незначну його частину. Цей потік стабільний і вдень, і в вночі. На нього не впливає ні погода, ні пора року. Тому генерація електроенергії буде стабільною і гарантованою, завжди.

У 2015 році оптимістично налаштовані вчені отримали ще один привід для радості: було доведено наявність у нейтрино маси. А наявність маси означає наявність енергії. За це відкриття вручили Нобелівську премію.

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Графен – відповідь на загадку

Рішення завдання отримання енергії під впливом нейтрино означає революційний прорив в науці. Це поява принципово нового джерела екологічно чистої і безмежної енергії. Таким рішенням став графен – одноатомний шар вуглецю – за відкриття якого у 2010 році присудили Нобелівську премію.

Графен – унікальний матеріал. Він володіє високою електро- та теплопровідністю, міцністю та гідрофобністю. Завдяки цьому він знаходить широке застосування в різних галузях промисловості, кардинально покращуючи властивості виробів. Але однією з найцікавіших властивостей виявилося те, що графен, володіючи підвищеними коливаннями атомів, здатний реагувати на різні електромагнітні і теплові випромінювання та збирати енергію з навколишнього середовища. Кристалічна решітка графену являє собою площину, що складається з шестикутних осередків, тобто, є двовимірною гексагональною кристалічною решіткою. Коливання атомів графену викликають появу "графенових хвиль", частота і амплітуда яких залежить від впливу електромагнітних випромінювань і теплових потоків.



Комп'ютерна візуалізація кристалічної решітки графену / Фото medium.com

Neutrinovoltaic

У прикладному застосуванні графену для електрогенерації лідерські позиції займає німецько-американська компанія Neutrino Energy Group.

Нам вдалося повністю розробити технологію отримання електроенергії від впливу електромагнітних і теплових випромінювань, якій ми дали назву Neutrinovoltaic. Основа нашого успіху – створений нами багатошаровий наноматеріал, який являє собою шари графену і легованого кремнію, які чергуються,

– розповів Хольгер Шубарт, генеральний директор компанії.

Neutrinovoltaic – технологія повністю випробувана в лабораторних умовах. Вона отримала підтвердження від незалежних експертів і готова найближчим часом до виходу на світові ринки. Компанія Neutrino Energy Group уже приступила до виготовлення обладнання для автоматизованого виготовлення базових нейтринних елементів.

Я переконаний, що протягом найближчих 10-20 років практично кожна людина матиме прилад або електромобіль, що працює на основі Neutrinovoltaic технології,

– каже Хольгер Шубарт.

Впровадження цієї технології означатиме революційні зміни в традиційній усталеній системі енергопостачання. Світ на порозі змін.