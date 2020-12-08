Багато користувачів в Інтернеті для приховування конфіденційної інформації на відеороликах і фотографіях користуються пікселізацією – примусовим зниженням якості на певній ділянці зображення. Однак тепер цей спосіб буде малоефективний, адже з'явився алгоритм, який відновлює текст.

На сайті GitHub опублікували утіліту для дешифрування зображень під назвою Depix. Вона написана на Python і здатна відновити фото та відео після пікселізації, розповідає автор.

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Що відомо про алгоритм

Під час пікселізації зображення ділиться на блоки потрібного розміру. В кожному з таких блоків визначається основний колір – середнє значення від всіх відтінків блоку. Однакові елементи навіть на різних зображеннях будуть піддаватися пікселізації однаково. Саме цей принцип і використовує алгоритм Depix. В програму завантажуються два зображення: скрішнот того, яке вам необхідно розшифрувати, і скрішнот так званої послідовності де Брьойна – звичайного не пікселізованого шрифту з тими ж налаштуваннями: розміром, кольором, тоном, насиченістю та іншими.



Розбиття зображення на пікселі / Фото linkedin

Алгоритм розбиває на пікселі завантажений в нього алфавіт і починає шукати збіги в блоках початкового завантаженого зображення, щоб знайти відповідний символ. Тож він аналізує надане йому зображення і шукає схожість у зовнішньому вигляді пікселізованих символів, оскільки метод пікселізації однаковий і призводить до однакового результату. Результат експортується у форматі зображення в .png.



Результат роботи алгоритму / Фото GitHub

Для того, щоб скористатися алгоритмом, необхідно завантажити на комп'ютер Python, завантажити Depix з GitHub, зробити скріншот елемента, який вам потрібно розшифрувати. Потім згенерувати послідовність де Брьойна на спеціальному сайті і створити з неї текстовий файл з настройками шрифту. Після цього зробити скріншот текстового документа з послідовністю де Брьойна і запустити в Python відповідний код.

У своїй статті, де розробник детально розповів про роботу алгоритму, він зазначає, що раніше подібних програм у вільному доступі не існувало. А для безпеки варто повністю видаляти конфіденційну інформацію з зображень і відеороликів, оскільки алгоритми не стоять на місці.

Зазначається, що поки що це працює тільки з текстом.